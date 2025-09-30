Champions LeagueGiornata 2 - martedì 30 settembre 2025Giornata 2 - mar 30 set
2 - 1
2 - 1
Atalanta-Bruges 2-1: video, gol e highlights
L'Atalanta trova il primo successo in questa Champions rimontando il Bruges. La squadra belga va in vantaggio con un destro a giro di Tzolis al 38' e fa rivivere i fantasmi dello scorso anno al pubblico di casa. Juric, che aveva schierato Lookman ed Ederson dal 1', ribalta il match dopo averli sostituiti. Samardzic segna il rigore del pareggio guadagnato da Pasalic. Lo stesso croato di testa segna il gol vittoria all'87'