Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
INT0
SLA0
GAL0
LIV0
PAF0
FCB0
MAR0
AJA0
CHE0
BEN0
BOD0
TOT0
ATM1
FRA0
ATA2
BRU1
KAI0
RMD5
Champions LeagueGiornata 2 - martedì 30 settembre 2025Giornata 2 - mar 30 set
Fine
Atalanta
Samardzic L. 74' (Rig.)Pasalic M. 87'
2 - 1
Bruges
Tzolis C. 38'
Atalanta
Samardzic L. 74' (Rig.)Pasalic M. 87'
2 - 1 Bruges
Tzolis C. 38'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Atalanta-Bruges 2-1: video, gol e highlights

L'Atalanta trova il primo successo in questa Champions rimontando il Bruges. La squadra belga va in vantaggio con un destro a giro di Tzolis al 38' e fa rivivere i fantasmi dello scorso anno al pubblico di casa. Juric, che aveva schierato Lookman ed Ederson dal 1', ribalta il match dopo averli sostituiti. Samardzic segna il rigore del pareggio guadagnato da Pasalic. Lo stesso croato di testa segna il gol vittoria all'87'

LE PAGELLE