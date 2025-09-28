Esplora tutte le offerte Sky
Champions LeagueGiornata 2 - martedì 30 settembre 2025Giornata 2 - mar 30 set
Fine
Kairat
0 - 5
Real Madrid
Mbappé K. 25' (Rig.), 52', 73'Camavinga E. 83'Díaz B. 90' + 3'
Kairat0 - 5 Real Madrid
Mbappé K. 25' (Rig.), 52', 73'Camavinga E. 83'Díaz B. 90' + 3'
Kairat-Real Madrid 0-5: video, gol e highlights

Dopo il successo sull'Olympique Marsiglia nella gara d'esordio, il Real Madrid concede il bis e lo fa in maniera molto netta sul campo del Kairat. La squadra di Xabi Alonso si impone con un rotondo 5-0. E' Mbappé il mattatore del confronto, l'attaccante francese segna una tripletta aprendo le marcature al 25' su rigore, poi segna anche al 52' e al 73'. Nel finale arrivano anche le reti di Camavinga e Brahim Diaz

