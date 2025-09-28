Champions LeagueGiornata 2 - martedì 30 settembre 2025Giornata 2 - mar 30 set
0 - 5
0 - 5
Kairat-Real Madrid 0-5: video, gol e highlights
Dopo il successo sull'Olympique Marsiglia nella gara d'esordio, il Real Madrid concede il bis e lo fa in maniera molto netta sul campo del Kairat. La squadra di Xabi Alonso si impone con un rotondo 5-0. E' Mbappé il mattatore del confronto, l'attaccante francese segna una tripletta aprendo le marcature al 25' su rigore, poi segna anche al 52' e al 73'. Nel finale arrivano anche le reti di Camavinga e Brahim Diaz