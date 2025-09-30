Champions LeagueGiornata 2 - martedì 30 settembre 2025Giornata 2 - mar 30 set
Fine
3 - 0
3 - 0
Inter-Slavia Praga 3-0: video, gol e highlights
I nerazzurri di Chivu a punteggio pieno in Champions dopo le prime due giornate grazie al 3-0 sullo Slavia Praga. L’Inter domina senza problemi e alla mezz’ora passa con Lautaro, grazie a un regalone del portiere avversario. Raddoppia subito Dumfries, su assist di Thuram, che nella ripresa dà il via anche all’azione che porta al 3-0, segnato ancora da Lautaro. Apprensione per Thuram, che in occasione dell’ultimo gol si fa male alla coscia ed è costretto a uscire