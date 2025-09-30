Esplora tutte le offerte Sky
Champions LeagueGiornata 2 - martedì 30 settembre 2025Giornata 2 - mar 30 set
Fine
Chelsea
Ríos R. 18' (Aut.)
1 - 0
Benfica
Chelsea
Ríos R. 18' (Aut.)
1 - 0 Benfica
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Chelsea-Benfica 1-0: video, gol e highlights

Nel giorno del ritorno di José Mourinho a Stamford Bridge alla guida del Benfica, il Chelsea incassa i tre punti battendo i portoghesi con il punteggio di 1-0. Gara particolarmente equilibrata e decisa dall'autorete di Rios al 18'. Nel finale espulso Joao Pedro. Grazie a questo successo i Blues di Maresca riscattano il ko col Bayern e salgono a 3 punti. Il benfica resta a 0

