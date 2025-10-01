Esplora tutte le offerte Sky
Champions LeagueGiornata 2 - mercoledì 1 ottobre 2025Giornata 2 - mer 1 ott
Fine
Napoli
Højlund R. 36', 79'
2 - 1
Sporting Lisbona
Suárez L. 62' (Rig.)
Napoli
Højlund R. 36', 79'
2 - 1 Sporting Lisbona
Suárez L. 62' (Rig.)
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Napoli-Sporting 2-1: video, gol e highlights

Primi tre punti in Champions per il Napoli dopo il ko dell’esordio a Manchester con il City. Al Maradona la squadra di Conte batte 2-1 lo Sporting. Match equilibrato nel primo tempo e sbloccato da Hojlund su assist di De Bruyne. Nella ripresa il Napoli prova a raddoppiare ma lo Sporting trova un rigore e lo trasforma con Suarez per l’1-1. La squadra di Conte non demorde: nuovo assist di De Bruyne e colpo di testa di Hojlund che fissa il punteggio sul 2-1

