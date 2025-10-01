Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli-Sporting 2-1, le pagelle della partita di Champions League

Champions League

Hojlund è l'MVP: voto 8. Bene anche De Bruyne, 5.5 a Politano e McTominay. I migliori e i peggiori del Napoli di Conte nelle pagelle di Maurizio Compagnoni

CRONACA E HIGHLIGHTS

Pagelle
Napoli
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
voto 7
Vanja Milinkovic-Savic
Napoli
Leonardo Spinazzola
voto 7
Leonardo Spinazzola
pubblicità
Napoli
Juan Jesus
voto 7
Juan Jesus
Napoli
Sam Beukema
voto 6.5
Sam Beukema
pubblicità
Napoli
Miguel Gutiérrez
voto 6
Miguel Gutiérrez
Napoli
Stanislav Lobotka
voto 6
Stanislav Lobotka
Napoli
Matteo Politano
voto 5.5
Matteo Politano
Napoli
Frank Anguissa
voto 6.5
Frank Anguissa
pubblicità
Napoli
Kevin De Bruyne
voto 7.5
Kevin De Bruyne
Napoli
Scott McTominay
voto 5.5
Scott McTominay
pubblicità
mvp
Napoli
Rasmus Højlund
voto 8
Rasmus Højlund
I subentrati
D.Neres dal 69'
6
N.Lang dal 69'
6
M.Olivera dal 81'
6
B.Gilmour dal 81'
S.V.
L.Lucca dal 90'
S.V.
All. Conte 6.5

Champions League: Altre Notizie

Tudor: "I tre dietro tengono in piedi la baracca"

Champions League

L'allenatore bianconero dopo il 2-2 maturato al 90': "Non si può buttare via la partita così, ce...

Scontri prima di Napoli-Sporting: il bilancio

il bilancio

Prima della sfida tra Napoli e Sporting, nel centro della città si sono verificati scontri tra...

Dove vedere Villarreal-Juventus

guida tv

Oggi alle 21 appuntamento con Villarreal-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon...

Dove vedere Napoli-Sporting Lisbona

guida tv

Oggi alle ore 21 il Napoli affronta in casa lo Sporting Lisbona, partita da seguire in diretta...

Il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Oggi, mercoledì 1^ ottobre, si scende in campo per la seconda giornata di League Phase di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE