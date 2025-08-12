Ranking Uefa per nazioni 2025/2026
Nuova stagione al via e nuova corsa per l'ormai famoso posto "extra" in Champions League, il premio che andrà alle due nazioni che trionferanno nel ranking Uefa stagionale. Lo scorso anno sono state Inghilterra e Spagna a sorridere, l'anno prima (quello inaugurale) Italia e Germania. Ripassiamo il meccanismo e vediamo la prima top 10 del 2025/26
- È un meccanismo che ormai conosciamo bene: i risultati di tutti i club di una determinata federazione concorrono alla creazione di un punteggio stagionale: il ranking per nazioni premia le prime due in classifica con un posto extra in Champions League nella stagione seguente.
- L'anno scorso hanno primeggiato Inghilterra (29.464) e Spagna (23.892). L'anno prima era toccato a Italia (col Bologna quinto e in Champions) e Germania.
- Ma ripassiamo il meccanismo. Intanto ecco i punti assegnati in base ai risultati dei singoli match: a ogni squadra 2.000 punti a vittoria, 1.000 per pareggio e 0 per sconfitta. Questo vale per tutte e tre le coppe, coi punteggi che si dimezzano in caso di turni di qualificazione e playoff.
- C'è inoltre un bonus per la partecipazione al girone unico della sola Champions (6.000), oltre a una serie di bonus legati alla posizione finale di classifica in ognuna delle tre coppe. In Europa e Conference League non c'è nessun bonus di partenza, le squadre che prendono punti sono infatti solo quelle dalla posizione finale 1 alla 24 (cioè quelle che superano la fase)
- Esempio: la prima del girone unico di Champions prende 12.000 punti, la prima dell'Europ League 6.000, la prima della Conference 4.000
- Inoltre, ai club che raggiungono gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali o la finale vengono assegnati 1.500 punti extra per ogni turno in Champions League, 1.000 punto extra per ogni turno in Europa League e 0.500 punti extra per ogni in Conference League.
- Ma non è finita qui, perché il punteggio di ogni nazione/federazione non è dato soltanto dalla somma dei punti ottenuti, ma dividendo il totale dei punti ottenuti per il totale dei club di quella nazione che partecipano alle competizioni Uefa.
- Esempio: L'inghilterra ha collezionato 36.000 punti tra le sue nove squadre nelle coppe? 36.000 diviso 9 = 4.000 di ranking
- Fin qui, quindi, le squadre già certe di essere al girone unico di Champions (29 al momento) hanno conquistato 6.000 punti a testa. Esempio: ne hanno già 6.000 Napoli, Inter, Atalanta e Juve, dunque 24.000 totali, che diviso tra le sette italiane in Europa fanno 3.428 punti di ranking nazioni per l'Italia.
- Inoltre, hanno conquistato punti anche le squadre impegnate nelle varie qualificazioni delle tre coppe.
- È vero, la corsa reale partirà solo dall'inizio dei gironi, ma già adesso si può costruire una prima classifica (molto) parziale.
- Inghilterra 4.000
- Spagna 3.750
- ITALIA 3.428
- Germania 3.428
- Olanda 3.000
- Svezia 3.000
- Cipro 2.875
- Polonia 2.626
- Francia 2.571
- Portogallo 2.300