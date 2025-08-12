Nuova stagione al via e nuova corsa per l'ormai famoso posto "extra" in Champions League, il premio che andrà alle due nazioni che trionferanno nel ranking Uefa stagionale. Lo scorso anno sono state Inghilterra e Spagna a sorridere, l'anno prima (quello inaugurale) Italia e Germania. Ripassiamo il meccanismo e vediamo la prima top 10 del 2025/26

IL RANKING UEFA PER CLUB