Union Saint Gilloise-Inter, Chivu in conferenza LIVE

live CHAMPIONS

Vigilia di Champions per i nerazzurri, attesi dalla sfida a Bruxelles contro i campioni di Belgio. Un match introdotto in conferenza stampa da Cristian Chivu insieme a Yann Sommer: segui le parole in diretta sul nostro liveblog. Union Saint Gilloise-Inter è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

UNION SAINT-GILLOISE-INTER, LE NEWS DI FORMAZIONE

LIVE

Il traffico a Bruxelles ha causato un po' di ritardo ai nerazzurri. Ancora qualche minuto di attesa per l'inizio della conferenza stampa

Falli, VAR e sorrisi: il torello dell'Inter diventa uno show

Durante l'ultimo allenamento prima della partenza per Bruxelles

Inter, Pio Esposito con Lautaro: le news di formazione

Verso Union SG-Inter di Champions: Pio dovrebbe affiancare Lautaro

La classifica della Champions League

Dove vedere Union Saint Gilloise-Inter

Diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Dopo 6 vittorie consecutive tra tutte le competizioni, l'Inter riparte dalla Champions League dove viaggia a punteggio pieno. Appuntamento in Belgio sul campo dell'Union Saint-Gilloise, match introdotto in conferenza stampa alle 19 da Cristian Chivu insieme a Yann Sommer

