Union Saint Gilloise-Inter, Chivu in conferenza LIVE
Vigilia di Champions per i nerazzurri, attesi dalla sfida a Bruxelles contro i campioni di Belgio. Un match introdotto in conferenza stampa da Cristian Chivu insieme a Yann Sommer: segui le parole in diretta sul nostro liveblog. Union Saint Gilloise-Inter è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Il traffico a Bruxelles ha causato un po' di ritardo ai nerazzurri. Ancora qualche minuto di attesa per l'inizio della conferenza stampa
