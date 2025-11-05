Offerte Sky
Champions League Giornata 4 - mercoledì 5 novembre 2025
Bruges
Tresoldi N. 6' Carlos Forbs 17', 63'
3 - 3
Barcellona
Torres F. 8' Lamine Yamal 61' Tzolis C. 77' (Aut.)
Bruges
Tresoldi N. 6'Carlos Forbs 17', 63'
3 - 3 Barcellona
Torres F. 8'Lamine Yamal 61'Tzolis C. 77' (Aut.)
Bruges-Barcellona 3-3: video, gol e highlights

Termina con uno spettacolare 3-3 Club Brugge-Barcellona. I padroni di casa passano in vantaggio al 6' con Tresoldi, ma due minuti più tardi arriva il pareggio di Ferran Torres. Al 17' Forbs riporta avanti i nerazzurri che chiudono il primo tempo sul 2-1. Nella ripresa, al 61', Yamal segna il pari ma qualche secondo più tardi Forbs mette a segno la sua personale doppietta. Il gol del 3-3 arriva al 77', con una sfortunata deviazione di Tzolis su cross di Yamal che batte Jackers