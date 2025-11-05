Champions LeagueGiornata 4 - mercoledì 5 novembre 2025Giornata 4 - mer 5 nov
Fine
3 - 3
3 - 3
Bruges-Barcellona 3-3: video, gol e highlights
Termina con uno spettacolare 3-3 Club Brugge-Barcellona. I padroni di casa passano in vantaggio al 6' con Tresoldi, ma due minuti più tardi arriva il pareggio di Ferran Torres. Al 17' Forbs riporta avanti i nerazzurri che chiudono il primo tempo sul 2-1. Nella ripresa, al 61', Yamal segna il pari ma qualche secondo più tardi Forbs mette a segno la sua personale doppietta. Il gol del 3-3 arriva al 77', con una sfortunata deviazione di Tzolis su cross di Yamal che batte Jackers