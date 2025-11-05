Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
INT2
KAI1
MAR0
ATA1
PAF1
VIL0
QAR2
CHE2
BRU3
BAR3
MNC4
BVB1
BEN0
LEV1
NEW2
ATH0
AJA0
GAL3
Champions LeagueGiornata 4 - mercoledì 5 novembre 2025Giornata 4 - mer 5 nov
Fine
Olympique Marsiglia
0 - 1
Atalanta
Samardzic L. 89'
Olympique Marsiglia0 - 1 Atalanta
Samardzic L. 89'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Olympique Marsiglia-Atalanta 0-1: video, gol e highlights

Partita bellissima al Velodrome e la spunta l'Atalanta che batte il Marsiglia grazie al gol di Samardzic in un finale concitatissimo. Dopo un match in cui la squadra di Juric fallisce un rigore con De Ketelaere (parata di Rulli) e poi si vede negato un gol di Lookman (fuorigioco di Krstovic) nella ripresa, la decide il neo entrato che segna da fuori area dopo le proteste marsigliesi per un fallo di mano di Ederson nell'azione precedente. Gon convalidato e vittoria per l'Atalanta

CLASSIFICA - PAGELLE