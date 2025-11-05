Partita bellissima al Velodrome e la spunta l'Atalanta che batte il Marsiglia grazie al gol di Samardzic in un finale concitatissimo. Dopo un match in cui la squadra di Juric fallisce un rigore con De Ketelaere (parata di Rulli) e poi si vede negato un gol di Lookman (fuorigioco di Krstovic) nella ripresa, la decide il neo entrato che segna da fuori area dopo le proteste marsigliesi per un fallo di mano di Ederson nell'azione precedente. Gon convalidato e vittoria per l'Atalanta

