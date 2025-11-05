Offerte Sky
Champions LeagueGiornata 4 - mercoledì 5 novembre 2025Giornata 4 - mer 5 nov
Fine
Inter
Lautaro Martínez 45'C.Augusto 67'
2 - 1
Kairat
Arad O. 55'
Inter
Lautaro Martínez 45'C.Augusto 67'
2 - 1 Kairat
Arad O. 55'
Inter-Kairat 2-1: video, gol e highlights

La squadra di Chivu si è imposta, non senza difficoltà, nella quarta giornata di League Phase. A sbloccare il risultato è Lautaro Martinez, che a fine primo tempo porta avanti i suoi. Nella ripresa, al 55', arriva il pareggio dei kazaki con un colpo di testa di Arad; 12 minuti più tardi una conclusione da fuori area di Carlos Augusto riporta avanti i nerazzurri. L'Inter resta così a punteggio pieno, a quota 12, insieme a Bayern e Arsenal

