L'Atalanta ha avuto il 65.5% di possesso palla nei primi 15 minuti di partita.
Dopo il pareggio contro lo Slavia Praga e dopo il ko di Udine, l'Atalanta si rituffa in Champions League e lo fa in una trasferta molto complicata: si gioca al Velodrome contro il Marsiglia. Juric con Krstovic al centro dell'attacco con alle spalle De Ketelaere e Lookman. De Zerbi si affida al talento di Aubameyang e Paixao. Diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
23' - Prima fiammata del Marsiglia con palla ad Aubameyang in area, l'attaccante si gira e calcia, Carnesecchi in tuffo oltre la traversa
L'Olympique Marsiglia ha ricevuto 3 rigori contro in questa UEFA Champions League, nessuna squadra ne conta di più.
L'Atalanta ha ricevuto 2 rigori in questa UEFA Champions League, solo il Real Madrid (3) ne conta di più.
14' - De Ketelaere contro Rulli: parata
13' - Calcio di rigore per l'Atalanta: fallo di Rulli su Krstovic
Verticalizzazione improvvisa dell'Atalanta dopo una riconquista, Krstovic prova a saltare Rulli che lo stende
8' - Bene l'Atalanta in questo avvio, ancora Lookman dalla sua classica posizione di ataccante esterno di sinistra, si accentrae calcia, conclusione ribattuta
6' - Occasione per l'Atalanta, Rulli scivola durante un disimpegno corto, Lookman recupera il pallone ma non riesce a calciare con la porta completamente sguarnita
3' - Grandissima pressione in questo avvio del Marsiglia ma l'Atalanta gioca senza paura
Si parte al velodrome, 65.000 spettatori presenti
Come al solito bellissima coreografia da parte dei tifosi del Marsiglia al Velodrome
Squadre in campo e inno della Champions
Il Marsiglia è da nove partite senza vittorie contro squadre italiane, con tre pareggi e sei sconfitte
Partita numero 300 per Berat Djimsiti con l’Atalanta in tutte le competizioni; dal suo arrivo a Bergamo (2015/16) è solo il quarto giocatore della Dea a tagliare questo traguardo dopo Mario Pasalic (310), Rafael Tolói (313) e Marten de Roon (407).
L'Atalanta dovrà fare attenzione alle qualità di Igor Paixão dalla distanza. Tutti e tre i suoi gol in questa stagione sono arrivati da fuori area, e nessun altro giocatore ne ha segnati di più in questa stagione
L'arrivo del Marsiglia al Velodrome
Lo spogliatoio del Marsiglia al Velodrome
Il gagliardetto dell'Atalanta
La classifica della Champions League
Juve e Napoli si fermano entrambe sul pari in casa contro Sporting ed Eintracht: a metà quarta giornata Spalletti e Conte sono rispettivamente 23° e 21° in classifica. Arsenal e Bayern (che ha battuto il Psg) a punteggio pieno. Cade il Real, raggiunto dal Liverpool. Ricordiamo le regole: le prime 8 classificate accedono direttamenti agli ottavi, le squadre dalla 9^ alle 24^ posizione vanno ai playoff mentre quelle dal 25° al 36° posto sono eliminate dall'Europa
La classifica della Champions League
De Zerbi: "A tre o a quattro? Parto dai giocatori e dalle loro qualità"
"In questo momento abbiamo tanti infortunati, cerco di trovare le posizioni giuste partendo dai giocatori e dalle loro qualità."
Il Marsiglia arriva alla partita di questa sera dopo una combattuta vittoria per 1-0 contro l'Auxerre sabato, ottenuta grazie a un gol al 30' di Angel Gomes
Juric: "Tanti cambi? Bisogna gestire bene le forze"
"Tanti cambi di formazione? Sono 7 partite in 20 giorni, bisogna gestire bene le forze e penso che questa sia la migliore formazione. Giocano a tre dietro, loro sempre si aprono in tre dietro. L'abbiamo preparata su questo e penso che sappiamo bene quello che possono fare"
Per quanto riguarda l'Atalanta, sabato ha incassato la sua prima sconfitta stagionale in Serie A, perdendo 1-0 in casa dell'Udinese
Una sola lunghezza separa le due squadre in classifica in vista della partita di stasera: L'Atalanta ha accumulato quattro punti in tre gare, mentre il Marsiglia ne ha totalizzati tre dopo l'unica vittoria contro l'Ajax nella seconda giornata
A parte la sconfitta per 4-0 contro il Paris in Champions League, la difesa dell'Atalanta si è dimostrata formidabile in questa stagione: la Dea ha subìto solo nove gol nelle altre 12 partite.
La formazione dell'Atalanta in grafica
La formazione del Marsiglia in grafica
Marsiglia, le scelte di formazione
De Zerbi si affida alla solita coppia Aubameyang-Paixao per l'attacco con Greenwood a supporto da destra. Gioca O'Riley con Hojbjerg e Garcia
Atalanta, le scelte di formazione
Juric si affida a Krstovic al centro dell'attacco. Alle sue spalle giocano De Ketelaere e Lookman. Spazio a Bellanova sulla destra, in difesa confermato Ahanor
Le formazioni ufficiali
MARSIGLIA (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Egan-Riley, Pavard; Garcia, Højbjerg, O'Riley; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric
Statistiche e curiosità
I due precedenti incontri tra Marsiglia e Atalanta risalgono alle semifinali della UEFA Europa League 2023-24. Dopo un pareggio casalingo per 1-1 all'andata, il Marsiglia è stato eliminato dal torneo in seguito alla sconfitta per 3-0 al ritorno in Italia (4-1 complessivo).
Atalanta, nessun successo contro francesi in trasferta in Europa
L'Atalanta non ha vinto nessuna delle quattro partite contro squadre francesi giocate fuori dall'Italia nelle coppe europee (2 pareggi, 2 sconfitte), pareggiando contro Lione (settembre 2017) e Marsiglia (maggio 2024) in UEFA Europa League, e perdendo contro il Paris SG in UEFA Champions League (agosto 2020 e settembre 2025).
De Zerbi, 7 volte ko contro l'atalanta in 9 incontri
L'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha perso sette delle nove partite contro l'Atalanta in tutte le competizioni (1 vittoria, 1 pareggio); è il suo maggior numero di sconfitte contro un avversario nella sua carriera da allenatore (sette anche contro la Juventus).
Marsiglia imbattuto da 8 gare casalinghe in casa in Europa
Il Marsiglia è imbattuto in ciascuna delle ultime otto partite casalinghe in una delle principali competizioni europee (6 vittorie, 2 pareggi) e potrebbe arrivare a nove partite senza sconfitte per la prima volta in questo secolo: solo tra il 1989 e il 1999 è riuscito a rimanere imbattuto in casa per nove o più partite in tali competizioni, stabilendo la seconda striscia più lunga di questo tipo per una squadra francese (23, dietro le 31 del PSG, dal 2006 al 2015).
Atalanta, solo due sconfitte nella League Phase dallo scorso anno
L'Atalanta ha perso solo due delle 11 partite della fase a gironi/campionato di UEFA Champions League dall'inizio della scorsa stagione (5 vittorie, 4 pareggi), mentre solo l'Inter (10) e l'Arsenal (8) hanno mantenuto la porta inviolata più volte della squadra bergamasca nelle partite di questa fase nello stesso periodo (6).
Marsiglia, solo 28 minuti trascorsi in svantaggio in questa Champions
Il Marsiglia ha trascorso solo il 9% del tempo di gioco di UEFA Champions League in questa stagione in svantaggio (28 minuti), la percentuale più bassa tra tutte le squadre che hanno subito più di una sconfitta nella competizione 2025-26. La squadra francese ha in media la terza peggiore differenza xG ogni 90 minuti in situazione di parità (-1,8, 114 minuti), dietro solo a Eintracht Frankfurt (-2,4) e Kairat (-2,2).
Atalanta, concessi e registrati almeno 45 tiri in questa Champions
L'Atalanta è una delle sole tre squadre ad aver registrato e concesso almeno 45 tiri in questa UEFA Champions League (49 fatti, 45 subiti); nella terza giornata, il pareggio 0-0 della Dea con lo Slavia Praga ha visto il maggior numero di tiri mai registrati (dal 2003-04) in una partita terminata a reti inviolate nella competizione (38 – 22 a favore, 16 subiti)
Paixao, tre gol segnati in questa edizione di Champions
Igor Paixão del Marsiglia ha segnato tre gol in UEFA Champions League in questa stagione e André Ayew nel 2011-12 è stato l'ultimo giocatore ad averne segnati di più in una singola stagione per il club francese (4); gli unici altri giocatori non transalpini ad aver segnato più di tre gol in una singola edizione della Champions League per la squadra francese sono Didier Drogba nel 2003-04 (5) e Alen Boksic nel 1992-93 (4).
CDK, si occasioni create per i compagni nel match contro lo Slavia
Nell'ultimo match contro lo Slavia Praga, Charles De Ketelaere ha creato sei occasioni per i compagni, evento accaduto al belga per la seconda volta in una partita di UEFA Champions League giocata con l'Atalanta (sei anche contro il Club Brugge a febbraio): CDK è l'unico giocatore ad esserci riuscito in più di una partita per il club bergamasco nella competizione
Aubameyang e Paixao, tre volte in gol 'insieme'
La coppia del Marsiglia Pierre-Emerick Aubameyang (1 gol) e Igor Paixão (2 gol) hanno contribuito allo stesso gol tramite finalizzazione o assist per ben tre volte in questa UEFA Champions League, più di qualsiasi altra coppia di compagni di squadra nel 2025-26.