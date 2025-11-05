Juve e Napoli si fermano entrambe sul pari in casa contro Sporting ed Eintracht: a metà quarta giornata Spalletti e Conte sono rispettivamente 23° e 21° in classifica. Arsenal e Bayern (che ha battuto il Psg) a punteggio pieno. Cade il Real, raggiunto dal Liverpool. Ricordiamo le regole: le prime 8 classificate accedono direttamenti agli ottavi, le squadre dalla 9^ alle 24^ posizione vanno ai playoff mentre quelle dal 25° al 36° posto sono eliminate dall'Europa