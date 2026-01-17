Al Copenaghen, basta un solo successo per raggiungere quota 50 vittorie tra Coppa dei Campioni e Champions League.
Copenaghen-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Vero e proprio spareggio qualificazione per il Napoli che affronta la trasferta di Copenaghen dovendo fare di necessità virtù per i numerosi infortuni. Conte schiera Vergara dal 1' con Elmas alle spalle di Hojlund. Non c'è Beukema, Gutierrez a destra. Lukaku in panchina. Padroni di casa con il 17enne Dadason dal 1' accanto a Cornelius. Diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Meling, Suzuki, G. Pereira, Lopez; Achouri, Madsen, Delaney, Robert; Dadason, Cornelius. All. Neestrup
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas. All. Conte
Conte: "Vergara gioca perché lo merita"
"La sensazione di una squadra concentrata, che sa la partita che dovrà affrontare. Sappiamo benissimo in che situazione di classifica siamo. La squadra è conscia della situazione e dell'eemergenza, pronta a superare qualsiasi difficoltà come sta facendo da inizio anno. Perché Vergara? Perché lo merita più di altri e gioca lui. Io sono molto meritocratica, può avere 18 anni o 35 ma l'età non importa"
La formazione del Copenaghen in grafica
Il Copenaghen punterà a ottenere la terza vittoria consecutiva nella Champions League nel giro di una sola stagione. Finora i danesi non ci sono mai riusciti.
Il Copenaghen ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime dieci sfide in competizioni UEFA contro le altre squadre italiane: un successo casalingo per 2-1 contro la Lazio in una partita di qualificazione alla UEFA Champions League nell'agosto 2001.
Stanislav Lobotka ha completato il 91.6% dei passaggi effettuati sotto pressione ad alta intensità in questa UEFA Champions League. Tra i centrocampisti con almeno 100 passaggi, solo Frenkie de Jong (92.8%), Vitinha (92.4%) e Curtis Jones (92%) hanno una percentuale superiore.
Statistiche e curiosità
Il Copenaghen affronterà il Napoli per la prima volta; questo sarà il primo match in UEFA Champions League tra una squadra danese e una italiana dalla stagione 2020/21, quando l'Atalanta rimase imbattuta contro il Midtjylland: 1-1 in casa e 4-0 in trasferta
Napoli, quattro vittorie nei quattro precedenti contro danesi in Europa
Il Napoli ha vinto le quattro precedenti partite contro avversarie danesi nelle competizioni europee, superando l'Odense nella Coppa delle Fiere 1966/67 (al secondo turno) e il Midtjylland nella UEFA Europa League 2015/16 (fase a gironi).
Copenaghen, nessuna vittoria contro italiane in Europa
Il Copenaghen non ha vinto le quattro partite contro avversarie italiane nelle maggiori competizioni europee (1 pareggio, 3 sconfitte), perdendo le ultime tre. La più recente di queste sconfitte è stata un 1-5 in casa contro il Torino in UEFA Europa League nel dicembre 2014.
Il Copenaghen è reduce da due vittorie di fila in Champions
Il Copenhagen, dopo i successi contro Kairat e Villarreal – entrambi per 3-2 – cercherà di vincere tre partite consecutive in una singola edizione della UEFA Champions League per la prima volta.
Il Napoli ha perso tutte le ultime cinque trasferte in Champions
Il Napoli ha perso ciascuna delle ultime cinque trasferte di UEFA Champions League, subendo sempre almeno due gol (17 in totale). Questa è già la serie di sconfitte esterne più lunga nelle maggiori competizioni europee.
Copenaghen squadra che ha subito più gol su azione
Il Copenhagen è la squadra che ha subito più gol su azione (14) in questa UEFA Champions League, dall'altra parte solo il Pafos (uno) ha segnato meno reti del Napoli (due) in questo modo nel torneo in corso.
Copenaghen, la metà dei gol segnati in questa Champions arriva da cross
La metà dei gol segnati dal Copenaghen nella UEFA Champions League in corso è arrivata da cross (5/10). Tra le squadre con più di due reti all'attivo, nessuna ha una percentuale più alta di marcature realizzate in questo modo (50%, al pari di Napoli e Pafos)
McTominay e Hojlund unici due marcatori del Napoli in questa Champions
Scott McTominay (tre) e Rasmus Højlund (due) sono gli unici due giocatori del Napoli ad aver segnato in questa UEFA Champions League – solo lo Slavia Praga (uno) conta meno marcatori (autogol esclusi) rispetto ai partenopei (due) nel torneo in corso.
Dadason, due gol con il Copenaghen in Champions
Il diciassettenne Viktor Dadason ha segnato due gol con il Copenaghen in questa UEFA Champions League, solo due giocatori hanno fatto meglio prima di compiere 18 anni in una singola edizione del torneo: Lamine Yamal nel 2024/25 (cinque centri) e Lennart Karl in questa stagione (tre).