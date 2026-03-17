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Champions LeagueOttavi - martedì 17 marzo 2026Ottavi - mar 17 mar
Fine
Arsenal
Eze E. 36'Rice D. 63'
2 - 0Tot: 3-1
Bayer Leverkusen
Arsenal
Eze E. 36'Rice D. 63'
2 - 0 Bayer Leverkusen
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Arsenal-Bayer Leverkusen 2-0: video, gol e highlights

L'Arsenal è ai quarti di finale di Champions League per il terzo anno consecutivo. Dopo il pareggio dell'andata, la squadra di Arteta non sbaglia la gara di ritorno e batte in casa il Bayer Leverkusen per 2-0. Un gol per tempo nei Gunners: Eze la sblocca al 36' con uno splendido destro di collo pieno, mentre nella ripresa Rice mette dentro il gol del raddoppio. Ai quarti, per l'Arsenal c'è lo Sporting

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