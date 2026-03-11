Champions LeagueOttavi - mercoledì 11 marzo 2026Ottavi - mer 11 mar
Fine
3 - 0
Bodø/Glimt-Sporting CP: video, gol e highlights
Prosegue la favola dei norvegesi che, dopo aver eliminato l'Inter nel playoff, regolano 3-0 lo Sporting nel primo round degli ottavi di Champions. Padroni di casa avanti alla mezz'ora col rigore di Vet prima del raddoppio di Blomberg su assist di Hauge. L'ex Milan si ripete al 71' con l'invito per il tap-in di Hogh. Il prossimo 17 marzo servirà un'impresa allo Sporting per ribaltarla al José Alvalade