Nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, il Real Madrid ha ottenuto quattro vittorie e due sconfitte. In questo periodo ha segnato 10 gol e ne ha subiti sei, segnando per primo in tre delle sei gare.
Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Si rinnova la sfida tra Real Madrid e Manchester City nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Arbeloa schiera Brahim Diaz con Vinicius in attacco. Spazio per Thiago e Arda Guler. Guardiola risponde con Haaland terminale offensivo. Alle sue spalle Semenyo, Savinho e Doku.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Thiago; Arda Güler, Vinicius, Brahim Diaz. All. Arbeloa
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Savinho, Doku; Haaland. All. Guardiola
La formazione del Manchester City in grafica
Nelle partite in trasferta di questa stagione, il Manchester City ha ottenuto sette punti su 12 disponibili. Il City è attualmente imbattuto in trasferta da quattro partite.
Il Manchester City ha vinto la sua ultima partita, battendo il Galatasaray per 2-0 in casa. In questo successo sono andati a segno Erling Haaland e Rayan Cherki. In vista della partita di mercoledì, il Manchester City è imbattuto nelle ultime 11 partite in tutte le competizioni.
Il Real Madrid ha vinto la sua ultima gara di Champions League, battendo il Benfica per 3-1 nei play-off ad eliminazione diretta. Dopo la vittoria per 1-0 all'andata, il Real Madrid si è imposto per 2-1 nella partita di ritorno in casa. Aurélien Tchouaméni e Vinícius Júnior hanno segnato in questo successo.
Il tabellone della Champions League
Si fa quasi impossibile per l'Atalanta, dopo il ko per 6-1 nell'andata con il Bayern. Gli ottavi di Champions si erano aperti con la vittoria di misura del Galatasaray sul Liverpool, in serata anche la travolgente vittoria dell'Atletico Madrid ai danni del Tottenham e l'1-1 tra Newcastle e Barcellona. Mercoledì il resto del programma, tra cui i big match Real Madrid-Manchester City e Psg-Chelsea. Di seguito il tabellone completo fino alla finale di Budapest del 30 maggio
La formazione del Real Madrid in grafica
Real Madrid, le scelte di formazione
Arbeloa manda in campo Brahim Diaz nel tridente completato da Vinicius e Arda Guler. In campo il giovane Thiago nel centrocampo con Tchouameni e Valverde
Manchester City, le scelte di formazione
Guardiola manda in campo Khusanov da terzino destro. Con Haaland riferimento più avanzato, alle sue spalle giocano Semenyo, Savinho e Doku. Donnarumma tra i pali
Nel VIDEO ci si interroga a Sky sulle cause delle difficoltà del calcio italiano in Europa. Fabio Capello: "In Europa si viaggia a livelli diversi. L’Atalanta, che esprime forse la massima velocità del nostro calcio e che in Italia domina molte gare, è stata a sua volta dominata in maniera pazzesca. Per migliorare la velocità bisogna però migliorare prima la tecnica". Concorda Alessandro Costacurta: "C’è un’idea diversa di calcio: noi abbiamo bisogno di far girare tanto la palla, gli altri hanno velocisti e giocatori di tecnica altissima". Paolo Di Canio: "È un problema di cultura, gli allenatori dovrebbero fare le cose con un’intensità diversa, ma si può fare solo con la tecnica applicata"
Le formazioni ufficiali
Statistiche e curiosità
Il Manchester City incontrerà il Real Madrid per la sedicesima volta in UEFA Champions League (5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte), il doppio delle volte in cui ha invece affrontato qualsiasi altra squadra nella competizione (a quota otto il Bayern Monaco). Questa sarà la prima volta che due squadre si incontrano nella fase a eliminazione diretta della competizione per cinque stagioni consecutive
Solo Bayern e Juve più vittorie del City sul Real Madrid
Solo il Bayern Monaco (otto) e la Juventus (sette) hanno vinto più partite di UEFA Champions League contro il Real Madrid rispetto al Manchester City (cinque); i Cityzens hanno già battuto i Blancos per 2-1 nella fase a gironi di questa stagione.
Manchester City, quattro volte eliminato dal Real in Champions
Il Manchester City è stato eliminato dalla UEFA Champions League dal Real Madrid in quattro occasioni, incluse le ultime due stagioni: nei quarti di finale nel 2023-24 e nel play-off del 2024-25. I Blancos sono l'unica squadra ad aver eliminato i Citizens più di due volte nel torneo.
Nessun avversario senza subire gol a Madrid dal 2011
L'ultima squadra a mantenere la porta inviolata in una partita della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League in casa del Real Madrid è stato il Barcellona nell'aprile 2011, quando era allenato dall'attuale tecnico del Man City Pep Guardiola (vittoria per 2-0). Da allora, la squadra spagnola ha segnato in 39 gare consecutive, con una media di 2.2 gol a partita (86 in totale).
Pep Guardiola, 190 panchine in Champions League
La prossima sarà la panchina numero 190 per Pep Guardiola in UEFA Champions League. L'attuale tecnico del Man City eguaglierà Alex Ferguson a quota 190 panchine appunto nella competizione, solo Carlo Ancelotti (218) vanta più gare da allenatore nel torneo.
Come segna il Manchester City?
Il Manchester City ha segnato il maggior numero di gol (sei) da sequenze di azione con almeno 10 passaggi nella UEFA Champions League in corso. D'altra parte, nessuna squadra ha segnato più gol in seguito ad attacchi diretti rispetto al Real Madrid (quattro, come il Benfica); in generale, i Blancos sono anche al primo posto per numero totale di attacchi diretti (31) in questa stagione.
Mbappé (assente), il City vittima preferita in Champions
Kylian Mbappé ha segnato più gol in UEFA Champions League contro il Manchester City che contro qualsiasi altra avversaria (sette), inclusa una tripletta nella sua più recente apparizione contro i Citizens, nel turno di play-off della scorsa stagione
I giocatori con più di 50 coinvolgimenti in gol in Champions
Dall'inizio dell'edizione 2019-20 (la prima di Erling Haaland), solo quattro giocatori hanno registrato 50 o più coinvolgimenti in gol in UEFA Champions League: tre di questi giocano o nel Real Madrid (Kylian Mbappé 71, Vinícius Júnior 55) o nel Manchester City (Erling Haaland 61), l'altro è Robert Lewandowski (63)
Mbappé e Haaland, i due che hanno inciso di più nelle rispettive squadre
Tra i giocatori delle formazioni ancora in corsa nell'edizione 2025-26, i due che hanno inciso maggiormente sui gol della loro squadra in UEFA Champions League in questa stagione sono Kylian Mbappé del Real Madrid (54% - 13/24) ed Erling Haaland del Manchester City (47% - 7/15).
I numeri di Courtois in Champions League
A partire (e includendo) la finale del 2022 contro il Liverpool, Thibaut Courtois ha subito solo 39 gol (esclusi autogol) da 53.2 xG su tiri nello specchio affrontati in UEFA Champions League. Questo differenziale positivo (+14.2) è il più alto tra i portieri nella competizione in questo periodo.