Champions LeagueOttavi - mercoledì 11 marzo 2026Ottavi - mer 11 mar
Psg-Chelsea: video, gol e highlights
Pesantissima vittoria dei francesi nell'andata degli ottavi di Champions aspettando il ritorno a Londra martedì 17 marzo. La sblocca Barcola servito da Joao Neves, bravo Jorgensen a salvare su Dembélé (palo) e nuovamente su Barcola. Al 28' pareggia Gusto che sorprende Safonov, ma prima dell'intervallo Dembélé non sbaglia. Nella ripresa la riprende Enzo Fernandez su assist di Neto, nuovo vantaggio targato Vitinha su errore di Jorgensen prima della doppietta nel finale di Kvaratskhelia