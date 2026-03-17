Champions LeagueOttavi - martedì 17 marzo 2026Ottavi - mar 17 mar
Fine
0 - 3Tot: 2-8
0 - 3
Chelsea-Psg 0-3: video, gol e highlights
Tutto molto semplice per il Paris Saint Germain che si qualifica ai quarti di finale senza faticare più di tanto. Dopo aver vinto al Parco dei Principi con un netto 5-2 sul Chelsea, altri tre gol di scarto tra le due squadre, in favore dei parigini a Stamford Bridge. Tutto già chiuso dopo 14' grazie alle reti di Kvaratskhelia e Barcola. La squadra di Luis Enrique gestisce e nella ripresa segna anche il terzo gol con Mayulu