Il Liverpool inizialmente soffre ma poi dilaga e passa ai quarti di finale di Champions dove sfiderà il fortissimo Psg campione in carica. Dopo la vittoria per 1-0 del Gala in Turchia, ci pensa Szoboszlai a pareggiare i conti col solito destro chirurgico al 25'. Nel recupero Salah sbaglia un rigore e Cakir para di tutto. Storia diversa nella ripresa (col Galatasaray che perde Osimhen e Noa Lang per infortunio): segnano Ekitiké, Gravenberch e Salah nel giro di dieci minuti

IL TABELLONE - INFORTUNIO SHOCK PER LANG