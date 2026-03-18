Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
FCB4
ATA1
BAR7
NEW2
TOT3
ATM2
LIV4
GAL0
Champions LeagueOttavi - mercoledì 18 marzo 2026Ottavi - mer 18 mar
Fine
Liverpool
Szoboszlai D. 25'Ekitiké H. 51'Gravenberch R. 53'Mohamed Salah 62'
4 - 0Tot: 4-1
Galatasaray
Liverpool
Szoboszlai D. 25'Ekitiké H. 51'Gravenberch R. 53'Mohamed Salah 62'
4 - 0 Galatasaray
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Liverpool-Galatasaray 4-0: video, gol e highlights. Reds avanti: ai quarti c'è il Psg

Il Liverpool inizialmente soffre ma poi dilaga e passa ai quarti di finale di Champions dove sfiderà il fortissimo Psg campione in carica. Dopo la vittoria per 1-0 del Gala in Turchia, ci pensa Szoboszlai a pareggiare i conti col solito destro chirurgico al 25'. Nel recupero Salah sbaglia un rigore e Cakir para di tutto. Storia diversa nella ripresa (col Galatasaray che perde Osimhen e Noa Lang per infortunio): segnano Ekitiké, Gravenberch e Salah nel giro di dieci minuti

IL TABELLONE - INFORTUNIO SHOCK PER LANG