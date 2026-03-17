Champions LeagueOttavi - martedì 17 marzo 2026Ottavi - mar 17 mar
Fine
1 - 2Tot: 1-5
1 - 2
Manchester City-Real Madrid 1-2: video, gol e highlights
La squadra di Arbeloa si qualifica per i quarti di finale di Champions eliminando per la terza volta di fila il City che paga l’espulsione di Bernardo Silva dopo 20’ (fallo di mano sulla linea di porta) dopo un avvio promettente. Vinicius segna il gol del vantaggio Real, ma Haaland pareggia prima del break. Nella ripresa con generosità il City ci prova ma Lunin (subentrato a Courtois) para tutto. Nel finale ancora Vinicius trova il gol del 2-1 che fissa il risultato