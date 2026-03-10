- Vuoi vedere le partite di Champions League? Su Sky hai 185 delle 203 partite a stagione in esclusiva
- Guarda Psg-Chelsea su Sky o in streaming su NOW
Psg-Chelsea, formazioni ufficiali e risultato LIVE degli ottavi di Champions League
Luis Enrique rilancia dall'inizio Dembélé nel tridente con Doué e Barcola. Panchina per Kvaratskhelia. Ancora out Fabian Ruiz, riecco Joao Neves e Marquinhos. Rosenior punta su Joao Pedro rifornito da Palmer, Fernandez e Neto. Recuperato capitan James a centrocampo, Gusto e Cucurella sulle fasce. Diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD
FORMAZIONI UFFICIALI
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique
CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior
in evidenza
Perché il calcio italiano fatica in Europa: l'analisi
Gli highlights di Atalanta-Bayern Monaco 1-6
Gli highlights di Atletico Madrid-Tottenham 5-2
Gli highlights di Newcastle-Barcellona 1-1
Gli highlights di Galatasaray-Liverpool 1-0
Formazioni ufficiali
- PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique
- CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior
Le scelte di Luis Enrique
Dopo il playoff tutto francese vinto contro il Monaco, squadra che nel weekend ha vinto 3-1 a Parigi in campionato, il Psg ritrova dall'inizio Dembélé schierato nel tridente con Doué e Barcola. Panchina iniziale per Kvaratskhelia. Si rivede in mezzo Joao Neves come Marquinhos in difesa, confermato tra i pali Safonov preferito ancora a Chevalier
Le scelte di Rosenior
Se in FA Cup contro il Wrexham (battuto solo ai supplementari) i Blues avevano varato il turnover totale, si torna all'undici tipo per la Champions nonostante le assenze di Estevao, Gittens e Colwill. Il centravanti è Joao Pedro rifornito da Palmer, Fernandez e Neto. Recuperato a centrocampo capitan James, i terzini sono Gusto e Cucurella. E in porta c'è Jorgensen e non Sanchez
Dentro lo spogliatoio del Psg
Dentro lo spogliatoio del Chelsea
La Champions League prosegue al Parco dei Principi col remake dell'ultima finale del Mondiale per Club. Al via l'andata dell'ottavo di finale tra Psg e Chelsea, primo round aspettando il ritorno martedì 17 marzo a Stamford Bridge. Chi passa incrocia ai quarti la vincente di Galatasaray-Liverpool (1-0 per i turchi nel primo atto)
Psg-Chelsea, Dembélé recuperato
Chelsea, Rosenior spiega la nuova usanza a inizio partita
Psg e Chelsea si sono affrontati l'ultima volta in Champions League agli ottavi di finale nel 2015/16, con la squadra francese che ha vinto entrambe le partite di andata e ritorno 2-1
Il Chelsea ha vinto solo due delle otto partite di Champions League contro il Psg (3 pareggi, 3 sconfitte), perdendo in tre occasioni; solo contro il Bayern Monaco e il Barcellona (quattro) i Blues hanno perso più partite in questa competizione
Il Psg ha superato i suoi ultimi tre scontri a eliminazione diretta in Champions League contro club inglesi, tutti la scorsa stagione (Liverpool negli ottavi di finale, Aston Villa nei quarti di finale, Arsenal in semifinale)
Dal 2-1 subito contro il Psg nel marzo 2016, il Chelsea ha vinto tutte le sei successive partite di Champions League contro club francesi (quattro contro il Lille, due contro il Rennes)
L'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, sarà il 16° tecnico a giocare la sua prima partita della fase a eliminazione diretta nella Champions League contro la squadra campione in carica. Dei precedenti 15, solo uno è uscito vittorioso (5N 9P): Ralf Rangnick nell'aprile 2011 (Schalke 04 5-2 Inter, andata dei quarti di finale)
In termini di età media, il Chelsea (24 anni e 31 giorni) e il Psg (24 anni e 195 giorni) sono le due squadre con l'undici titolare più giovane schierato in Champions League in questa stagione. L'ultima partita ad eliminazione diretta nella competizione in cui entrambe le squadre hanno schierato un undici titolare con un'età media inferiore ai 25 anni è stata nel marzo 2012, con il Bayern Monaco (24 anni e 319 giorni) e il Basilea (24 anni e 233 giorni), nel ritorno degli ottavi di finale
Il Psg è la squadra con la migliore percentuale media di possesso palla (69.7%), con il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area per partita (7.3) e con la più alta percentuale di passaggi riusciti sotto pressing ad alta intensità (85.7%) in Champions League in questa stagione
Dall'inizio della scorsa stagione, solo Ousmane Dembélé (16) ha preso parte a più reti di Achraf Hakimi (13) in Champions League con il Paris Saint-Germain. Il marocchino è il miglior giocatore della squadra francese in questo periodo per assist forniti (otto) e occasioni create (54). GUARDA LE STATISTICHE: DEMBELE - HAKIMI
Estevao è il miglior marcatore del Chelsea in Champions League in questa stagione, a pari merito con Joao Pedro (tre gol entrambi). Se dovesse trovare la rete in questa partita, diventerebbe il più giovane giocatore sudamericano a segnare in una fase a eliminazione diretta della competizione (18 anni e 321 giorni il giorno della partita), con il record attuale detenuto da Carlos Alberto che ha segnato nella finale del 2004 per il Porto, all'età di 19 anni e 167 giorni. GUARDA LE STATISTICHE: ESTEVAO - JOAO PEDRO
Vitinha ha la più alta percentuale di passaggi completati sotto pressione ad alta intensità tra tutti i centrocampisti della Champions League in questa stagione (93.3% - min. 50 tentati); in generale è il giocatore con il maggior numero di passaggi completati sotto pressione ad alta intensità (470) nel torneo in corso. GUARDA LE STATISTICHE DI VITINHA