In termini di età media, il Chelsea (24 anni e 31 giorni) e il Psg (24 anni e 195 giorni) sono le due squadre con l'undici titolare più giovane schierato in Champions League in questa stagione. L'ultima partita ad eliminazione diretta nella competizione in cui entrambe le squadre hanno schierato un undici titolare con un'età media inferiore ai 25 anni è stata nel marzo 2012, con il Bayern Monaco (24 anni e 319 giorni) e il Basilea (24 anni e 233 giorni), nel ritorno degli ottavi di finale