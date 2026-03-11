Offerte Sky
Champions LeagueOttavi - mercoledì 11 marzo 2026Ottavi - mer 11 mar
Fine
Real Madrid
Valverde F. 20', 27', 42'
3 - 0
Man. City
Real Madrid
Valverde F. 20', 27', 42'
3 - 0 Man. City
Real Madrid-Manchester City 3-0: video, gol e highlights

La squadra di Arbeloa conquista un vantaggio non indifferente verso la qualificazione ai quarti di finale dopo la vittoria per 3-0 sul Manchester City al Bernabeu. Mattatore del confronto è Federico Valverde che in 45’ segna una tripletta. Il City rischia di subire un passivo più pesante se, nella ripresa, Donnarumma non avesse parato un calcio di rigore a Vinicius. Il City ha provato a rendere meno netto il risultato, bravo il Real a concedere pochissimo agli uomini di Guardiola

