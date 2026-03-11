La squadra di Arbeloa conquista un vantaggio non indifferente verso la qualificazione ai quarti di finale dopo la vittoria per 3-0 sul Manchester City al Bernabeu. Mattatore del confronto è Federico Valverde che in 45’ segna una tripletta. Il City rischia di subire un passivo più pesante se, nella ripresa, Donnarumma non avesse parato un calcio di rigore a Vinicius. Il City ha provato a rendere meno netto il risultato, bravo il Real a concedere pochissimo agli uomini di Guardiola

