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Champions LeagueOttavi - martedì 17 marzo 2026Ottavi - mar 17 mar
Fine
Sporting CP
Gonçalo Inácio 34'Pote 61'Suárez L. 78' (Rig.)Araújo M. 92'Rafael Nel 120' + 1'
5 - 0Dtr: 3-0Tot: 5-3
Bodø/Glimt
Sporting CP passa il turno ai supplementari
Sporting CP
Gonçalo Inácio 34'Pote 61'Suárez L. 78' (Rig.)Araújo M. 92'Rafael Nel 120' + 1'
5 - 0 Bodø/Glimt
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Sporting CP-Bodø/Glimt: video, gol e highlights. Clamorosa rimonta, norvegesi eliminati

I portoghesi di Rui Borges recuperano i tre gol subiti all'andata in Norvegia ed eliminano Hauge e compagni con un netto 5-0. Partita mai in discussione con il vantaggio di Gonçalo Inacio al 34', e i gol di Pedro Gonçalves al 61' e Luis Suarez al 78' (su rigore) che hanno portato la sfida ai supplementari. Nell'extra-time i gol di Araujo al 92' e di Rafael Nel al 122' mettono a segno una rimonta leggendaria spegnendo la favola del Bodo Glimt

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