Champions LeagueOttavi - martedì 17 marzo 2026Ottavi - mar 17 mar
Fine
5 - 0Dtr: 3-0Tot: 5-3
Sporting CP passa il turno ai supplementari
5 - 0
Sporting CP-Bodø/Glimt: video, gol e highlights. Clamorosa rimonta, norvegesi eliminati
I portoghesi di Rui Borges recuperano i tre gol subiti all'andata in Norvegia ed eliminano Hauge e compagni con un netto 5-0. Partita mai in discussione con il vantaggio di Gonçalo Inacio al 34', e i gol di Pedro Gonçalves al 61' e Luis Suarez al 78' (su rigore) che hanno portato la sfida ai supplementari. Nell'extra-time i gol di Araujo al 92' e di Rafael Nel al 122' mettono a segno una rimonta leggendaria spegnendo la favola del Bodo Glimt