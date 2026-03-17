I portoghesi di Rui Borges recuperano i tre gol subiti all'andata in Norvegia ed eliminano Hauge e compagni con un netto 5-0. Partita mai in discussione con il vantaggio di Gonçalo Inacio al 34', e i gol di Pedro Gonçalves al 61' e Luis Suarez al 78' (su rigore) che hanno portato la sfida ai supplementari. Nell'extra-time i gol di Araujo al 92' e di Rafael Nel al 122' mettono a segno una rimonta leggendaria spegnendo la favola del Bodo Glimt

IL TABELLONE DELLA CHAMPIONS