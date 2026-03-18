Champions LeagueOttavi - mercoledì 18 marzo 2026Ottavi - mer 18 mar
Fine
3 - 2Tot: 5-7
3 - 2
Tottenham-Atletico Madrid 3-2: video, gol e highlights. Simeone ai quarti con il Barça
Il Tottenham di Tudor le prova tutte per riuscire nell'impresa di ribaltare il ko per 5-2 dell'andata, ma va in vantaggio due volte (Kolo Muani al 30' e Xavi Simons al 52') ma Julian Alvarez al 47' e Hancko al 75' lo riprendono. Al 90' la doppietta del giovane olandese ex Lipsia regala la vittoria di misura, che però non basta. La squadra di Simeone troverà i connazionali del Barcellona ai quarti di finale