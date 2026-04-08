Champions LeagueQuarti - mercoledì 8 aprile 2026Quarti - mer 8 apr
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Barcellona-Atletico Madrid: video, gol e highlights
Prima vittoria per Simeone da allenatore al Camp Nou, dove i Colchoneros passano 2-0 nell'andata dei quarti di Champions. Avvio scatenato di Rashford, che impegna quattro volte Musso prima di vedersi annullare l'1-0 per il fuorigioco di Yamal. Al 44' rosso a diretto a Cubarsí per fallo da ultimo uomo: punizione trasformata alla grande da Alvarez. Dopo l'intervallo traversa ancora di Rashford, ma Sorloth raddoppia su assist di Ruggeri