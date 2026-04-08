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PSG
Doué D. 11'Kvaratskhelia K. 65'
2 - 0
Liverpool
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Doué D. 11'Kvaratskhelia K. 65'
2 - 0 Liverpool
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Psg-Liverpool 2-0: video, gol e highlights

Servirà una piccola impresa ad Anfield al Liverpool per ribaltare il 2-0 subito per mano del Psg al Parco dei Principi. La squadra di Slot soffre per tutti i 90’, va sotto dopo soli 11’ (gol di Doué) prova a reagire ma ringrazia Mamardashvili. Nel secondo tempo Kvara fa 2-0, Konaté rischia un rigore (revocato) e ancora il portiere del Liverpool salva la sua porta. Nel finale palo di Dembelé. Salah in panchina per tutti i 90’

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