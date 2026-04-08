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Psg-Liverpool 2-0, le pagelle dell'andata dei quarti di Champions

Champions League

Al Parco dei Principi, il Psg batte il Liverpool 2-0 con le reti di Doué e Kvaratskhelia. Un'altra grande prestazione della squadra di Luis Enrique che mette un piede in semifinale. L'MVP del match è il georgiano . Tutti i voti nelle pagelle di Stefano Borghi

PSG-LIVERPOOL 2-0: HIGLIGHTS - TABELLONE

Pagelle
PSG
Matvey Safonov
voto 6
Matvey Safonov
PSG
Achraf Hakimi
voto 6.5
Achraf Hakimi
pubblicità
PSG
Marquinhos
voto 6
Marquinhos
PSG
Willian Pacho
voto 6
Willian Pacho
pubblicità
PSG
Nuno Mendes
voto 5.5
Nuno Mendes
PSG
Warren Zaïre-Emery
voto 6.5
Warren Zaïre-Emery
PSG
Vitinha
voto 6.5
Vitinha
PSG
João Pedro Gonçalves Neves
voto 7
João Pedro Gonçalves Neves
pubblicità
PSG
Désiré Doué
voto 7
Désiré Doué
PSG
Ousmane Dembélé
voto 6
Ousmane Dembélé
pubblicità
mvp
PSG
Khvicha Kvaratskhelia
voto 7
Khvicha Kvaratskhelia
I subentrati
L.Kang-In dal 77'
6
S.V.
All. Luis Enrique 7
Liverpool
Giorgi Mamardashvili
voto 7
Giorgi Mamardashvili
Liverpool
Joe Gomez
voto 5.5
Joe Gomez
pubblicità
Liverpool
Ibrahima Konaté
voto 5.5
Ibrahima Konaté
Liverpool
Virgil van Dijk
voto 6
Virgil van Dijk
pubblicità
Liverpool
Milos Kerkez
voto 5
Milos Kerkez
Liverpool
Ryan Gravenberch
voto 5.5
Ryan Gravenberch
Liverpool
Alexis Mac Allister
voto 5.5
Alexis Mac Allister
Liverpool
Jeremie Frimpong
voto 5
Jeremie Frimpong
pubblicità
Liverpool
Dominik Szoboszlai
voto 5.5
Dominik Szoboszlai
Liverpool
Florian Wirtz
voto 5.5
Florian Wirtz
pubblicità
Liverpool
Hugo Ekitike
voto 5.5
Hugo Ekitike
I subentrati
A.Isak dal 78'
S.V.
C.Gakpo dal 78'
S.V.
S.V.
C.Jones dal 78'
6
T.Nyoni dal 91'
S.V.
All. Slot 5.5

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