Al Parco dei Principi, il Psg batte il Liverpool 2-0 con le reti di Doué e Kvaratskhelia. Un'altra grande prestazione della squadra di Luis Enrique che mette un piede in semifinale. L'MVP del match è il georgiano . Tutti i voti nelle pagelle di Stefano Borghi
Pagelle
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I subentrati
L.Kang-In dal 77'
6
L.Hernández dal 88'
S.V.
All. Luis Enrique 7
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I subentrati
A.Isak dal 78'
S.V.
C.Gakpo dal 78'
S.V.
A.Robertson dal 78'
S.V.
C.Jones dal 78'
6
T.Nyoni dal 91'
S.V.
All. Slot 5.5