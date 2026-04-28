Harry Kane ha segnato nelle ultime 6 partite di UEFA Champions League (8 gol), la sua striscia più lunga nella competizione.
Psg-Bayer 5-4, gol e highlights: doppiette per Kvaratskhelia e Dembelé
Gara straordinariamente bella al Parco dei Principi. Parte meglio il Bayern che passa con un rigore di Kane. Il Psg risponde e tra il 24’ e il 33’ Kvaratskhelia e Joao Neves la ribaltano. I tedeschi non ci stanno e pareggiano con Olise. Dembelé prima del break segna il 3-2 su rigore e a inizio ripresa ancora Kvara e di nuovo Dembelé allungano sul 5-2. Il Bayern trova la forza di rispondere: Upamecano accorcia e Luis Diaz segna il 5-4 definitivo che lascia ancora aperti i giochi
Gli highlights di Psg-Bayern 5-4
Le pagelle di Psg-Bayern
A Parigi l'andata della semifinale tra Psg e Bayern finisce 5-4: una partita da incorniciare, senza insufficienti. Dembélé è l'MVP con un 8,5 anche se i due mister lo superano: due 9 per Luis Enrique e Kompany. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Massimo Marianella
Le pagelle di Psg-Bayern MonacoVai al contenuto
Il PSG ha battuto il Bayern Monaco in UEFA Champions League per la prima volta dal 7 aprile 2021, dopo una serie di 5 gare senza successi.
Luis Díaz ha segnato nelle ultime 4 partite di UEFA Champions League (4 gol), la sua striscia più lunga nella competizione.
Il Bayern Monaco ha segnato nelle ultime 20 partite in UEFA Champions League, la propria striscia più lunga in gol nella competizione da una serie di 30 gare da 13 marzo 2019 a 8 marzo 2022.
Michael Olise ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 4 partite di UEFA Champions League (4 reti, 2 assist).
Il PSG ha segnato nelle ultime 9 partite in UEFA Champions League, la propria striscia più lunga in gol nella competizione da una serie di 11 gare da 11 marzo 2025 a 26 novembre 2025.
Psg-Bayern 5-4
93' - Esce Pavlovic, entra Jackson
90' - Quattro minuti di recupero
89' - Problema mucolare per Hakimi
87' - Psg ancora vicino al gol, straordinaria conclusione di Mayulu, la palla colpisce l'incrocio dei pali
83' - Escono Kvaratskhelia e Nuno Mendes, entrano Mayulu e Lucas Hernandez
80' - Ammonito anche Hakimi
78' - Esce Musiala, entra Goretzka
77' - Ammonito Fabian Ruiz
Luis Díaz ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 6 partite di UEFA Champions League (4 reti, 3 assist)
Harry Kane ha fornito il suo secondo assist in questa edizione di UEFA Champions League.
70' - Esce Doué, entra Barcola
68' - Accorcia ancora il Bayern: il gol di Luis Diaz è buono
Lancio in profondità a pescare Luis Diaz sul filo del fuorigioco, gran controllo al volo, poi dribbling e conclusione sul secondo palo che batte Safonov
68' - Gol annullato a Luis Diaz per fuorigioco
65' - Accorcia il Bayern: gol di Upamecano
Calcio di punizione morbido di Kimmich sul secondo palo, interviene Upamecano che tocca appena di testa e batte Safonov
64' - Esce Zaire Emery, entra Fabian Ruiz
Khvicha Kvaratskhelia ha segnato il suo 10° gol in questa edizione, più di qualsiasi altro giocatore del PSG in UEFA Champions League.
Achraf Hakimi ha fornito il suo sesto assist in questa edizione, nessun giocatore ha fatto meglio in UEFA Champions League
Ousmane Dembélé ha tentato 5 conclusioni; per la prima volta ha effettuato almeno 5 tiri in una partita di UEFA Champions League dalla gara contro il Liverpool del 14 aprile 2026 (6 in quel caso)
Ousmane Dembélé ha segnato il suo sesto gol in questa edizione di UEFA Champions League.
59' - Ancora Paris: doppietta anche per Dembelé
Il Bayern lascia troppa profondità a disposizione del Paris Saint Germain, Doué la sfrutta poi cede a Dembelé che sposta e calcia, Neuer battuto sul primo palo
56' - Quarto gol del Paris: segna ancora Kvaratskhelia
Hakimi isolato sulla destra entra in area mette in mezzo, la palla passa e arriva a Kvaratskhelia che dal secondo palo calcia potentissimo e batte Neuer
50' - Altra accelerazione di Kvaratskhelia che entra in area e al momento del tiro colpisce Upamecano per l'arbitro si continua
Psg-Bayern 3-2
Si riparte al Parco dei Principi
Esce Davies, entra Laimer
Ousmane Dembélé ha segnato il suo quinto gol in questa edizione di UEFA Champions League.
Il PSG ha segnato 10 gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo, più di qualsiasi altra squadra in questa edizione di UEFA Champions League.
Psg-Bayern 3-2
50' - Dembelé contro Neuer: Paris in vantaggio
Calcio di rigore per il Paris Saint Germain
46' - Il Psg protesta per un fallo di mano di Davies in area di rigore
45' - Un minuto di recupero
Michael Olise ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 4 partite di UEFA Champions League (4 reti, 2 assist).
Michael Olise ha segnato il suo quinto gol in questa edizione di UEFA Champions League.
41' - Pareggia di nuovo il Bayern: gran gol di Olise
Olise si accentra e viene a ricevere palla al limite dell'area di rigore, sposta, dribbla e calcia: pareggia il Bayern
Ousmane Dembélé ha fornito il suo secondo assist in questa edizione di UEFA Champions League.
Il PSG ha segnato 9 gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo, più di qualsiasi altra squadra in questa edizione di UEFA Champions League.
37' - Contropiede micidiale del Psg con palla a Doué che entra in area e calcia in diagonale, palla fuori di pochissimo
33' - La ribalta il Psg: segna Joao Neves
Dagli svluppi di un calcio d'angolo da sinistra, Joao Neves salta più in alto di tutti e batte Neuer per il vantaggio del Psg
32' - In meno di un minuto due azioni incredibili, prima Olise semina il panico nell'area del Psg, palla sul palo. Poi Doué sul ribaltamento manda di poco fuori
Il PSG ha segnato 17 gol nel primo tempo, in 15 partite, solo il Bayern Monaco (20) e l'Atletico Madrid (18) ne contano di più in questa edizione di UEFA Champions League.
Khvicha Kvaratskhelia ha segnato il suo nono gol in questa edizione, più di qualsiasi altro giocatore del PSG in UEFA Champions League
Harry Kane ha segnato il suo 13° gol in questa edizione, più di qualsiasi altro giocatore del Bayern Monaco in UEFA Champions League.
25' - Pareggia il Psg: segna Kvaratskhelia
Alla prima accelerazione il georgiano crea scompiglio da sinistra, punta, rientra e calcia con il destro sul secondo palo, Neuer non può nulla
Il Bayern Monaco ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 20 partite di UEFA Champions League
Il Bayern Monaco ha segnato 20 gol nel primo tempo, in 13 partite, più di qualsiasi altra squadra in questa edizione di UEFA Champions League.
23' - Dembelé si divora il paeeggio, palla persa in uscita dal Bayern, palla filtrante per Dembelé che allarga troppo la conclusione davanti a Neuer
20' - Bayern vicinissimo al raddoppio, altra palla dentro per il taglio di Olise, conclusione deviata da Safonov, poi il Psg libera sulla linea
17' - Kane contro Safonov: gol, Bayern avanti
16' - Rigore per il Bayern: fallo di Pacho su Luis Diaz
15' - Chance per il Psg che muove palla al limite dell'area, Kvaratskhelia in area dal settore sinistro, cross liberato
12' - Ammonito Marquinhos
10' - In questo avvio il Bayern sembra avere in mano il pallino del gioco, ma il Psg resta comunque sempre molto aggressivo
6' - Prima iniziativa del Bayern con Olise che va via sulla destra, palla in mezzo, Safonov in tuffo disinnesca
Psg-Bayern 0-0
Si parte al Parco dei Principi
Squadre in campo e inno della Champions League
Spettacolare la coreografia al Parco dei Principi
Manca poco all'inizio della sfida del Parco dei Principi tra Psg e Bayern Monaco
Kvaratskhelia ha segnato otto gol e fornito cinque assist in Champions League in questa stagione: se ne dovesse segnare un altro, eguaglierebbe il record di partecipazioni a gol per un giocatore del Paris Saint-Germain in una singola competizione europea, stabilito da Ousmane Dembélé la scorsa stagione.
Il Bayern in campo
L'ultimo trionfo del Bayern in semifinale risale alla stagione 2019/20 , contro una squadra francese, il Lione. Serge Gnabry realizzò una doppietta in 15 minuti del primo tempo, prima che il gol di Robert Lewandowski nel finale di Lisbona regalasse l'accesso alla finale contro il Paris di Thomas Tuchel. Il colpo di testa di Kingsley Coman poco prima dell'ora di gioco decise la finale di quella stagione.
Il capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos, si appresta a disputare la sua 120^ partita in UEFA Champions League, eguagliando Roberto Carlos come giocatore brasiliano con il maggior numero di presenze nella competizione.
Champions League 2026-2027, le squadre qualificate
L'edizione attuale della Champions League è arrivata al momento clou, ma si pensa già alla prossima. Quali sono le squadre che hanno già staccato il pass per il 2026/27? Ecco le squadre qualificate (finora) e le proiezioni su chi potrebbero essere le altre partecipanti secondo le classifiche attuali
Le squadre già qualificate alla prossima Champions e la situazione ad oggiVai al contenuto
Dembélé e Upamecano alla Marracash: 2 autobus dal loro vecchio quartiere per la semifinale
Saranno avversari in campo ma non dimenticano le loro origini comuni, che nel dettaglio corrispondono a Évreux, una piccola città da cinquantamila abitanti nel nord della Francia. Al Parco dei Principi (diretta questa sera su Sky e in streaming su NOW) ci saranno anche i giovani del loro vecchio quartiere, con tanto di maglia in omaggio
Dembélé e Upamecano alla Marracash: due autobus dal loro vecchio quartiere per la semifinaleVai al contenuto
Il Paris Saint-Germain ha vinto quattro delle sette partite disputate in questo stadio nel torneo di questa stagione, segnando un totale di 20 gol.
La formazione del Bayern in grafica
La formazione del Psg in grafica
Nel fine settimana, il Paris Saint-Germain ha fatto passi da gigante verso il suo dodicesimo titolo nazionale in quattordici stagioni. Dopo aver visto il Lens pareggiare 3-3 con il Brest venerdì sera, la squadra di Luis Enrique ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 in trasferta contro l'Angers. Questo successo ha permesso alla squadra parigina di portarsi a sei punti di vantaggio in testa alla classifica della Ligue 1, a quattro giornate dalla fine del campionato.
Il Bayern Monaco si è aggiudicato il titolo in Bundesliga con una vittoria per 4-2 sullo Stoccarda il 19 aprile. Si tratta del 13° titolo per i bavaresi nelle ultime 14 stagioni e del 35° in totale. Gli uomini di Vincent Kompany sono ancora in corsa per il triplete dopo essersi assicurati un posto in finale di Coppa di Germania con una vittoria per 2-0 contro il Bayer Leverkusen mercoledì scorso
Bayern Monaco, le scelte di formazione
Kompany manda in campo Musiala dal 1' nel trio di trequartisti con Olise e Luis Diaz. A centrocampo Kimmich e Pavlovic. Davies da terzino sinistro
Psg, le scelte di formazione
Luis Enrique in formazione tipo: Dembelé al centro dell'attacco con Doué e Kvaratskhelia. Zaire Emery al posto di Fabian Ruiz con Vitinha e Joao Neves
Le formazioni ufficiali
PARIS SAINT GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany
Statistiche e curiosità
PSG e Bayern Monaco si sono affrontati già 15 volte in UEFA Champions League, nove delle quali nelle ultime nove edizioni del torneo; più in generale (dal 2017-18), solo Real Madrid - Manchester City è stata giocata più volte nella competizione (13) di questa sfida (nove, appunto).
Bayern vittorioso in ciascuna delle ultime cinque con il Psg
Il Bayern Monaco ha vinto ciascuna delle ultime cinque partite contro il PSG in Champions League, inclusa la pià recente in questa stagione (2-1 lo scorso novembre); tuttavia, questa è già la più lunga serie di successi che una singola formazione abbia mai ottenuto contro i parigini nelle maggiori competizioni europee (cinque, appunto).
Il Psg ko nel 60% delle sfide con il Bayern
Il PSG ha perso il 60% delle sfide contro il Bayern Monaco in Champions League (9/15 – 6 vittorie), la percentuale di sconfitte più alta contro qualsiasi avversario affrontato almeno tre volte nella competizione - oltre a rappresentare il maggior numero di ko contro una singola squadra nel torneo (nove, appunto).
Kombany vittorioso due volte in Champions contro Luis Enrique
Vincent Kompany, ha vinto entrambi i confronti di Champions League contro il PSG di Luis Enrique (1-0 nel novembre 2024 e 2-1 nel novembre 2025); in caso di successo nel prossimo match, il belga diventerà il tecnico con il maggior numero di vittorie contro lo spagnolo nella competizione (tre).
In caso di vittoria, Luis Enrique tecnico più veloce a raggiungere 50 successi in Champions
Con una vittoria nel prossimo match, Luis Enrique, diventerà il tecnico più veloce a raggiungere 50 successi tra gli allenatori nella storia della Champions League (attualmente 49 in 76 partite); più in generale, il record attuale è detenuto da Pep Guardiola che l'ha raggiunta alla sua 80^ gara (in Bayern Monaco vs Dinamo Zagabria, 2-0 nel dicembre 2015
Psg, almeno due gol segnati in ciascuna delle ultime otto gare a eliminazione diretta
Il PSG ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime otto partite ad eliminazione diretta in Champions League; la serie più lunga a pari merito nella storia della competizione - l'unica altra squadra a riuscirci è stata il Barcellona tra aprile 2015 e aprile 2016, anche in quel caso allenata da Luis Enrique (otto).
I dati del pressing ad alta intensità del Psg
Il PSG ha registrato un pressing ad alta intensità sul 58% dei tocchi avversari effettuati nella trequarti di campo centrale in questa Champions League, più di ogni altra squadra; in aggiunta, Warren Zaïre-Emery è il giocatore che ne ha effettuati di più in questa porzione di campo tra i centrocampisti delle quattro formazioni rimaste nella competizione in corso (265).
Bayern e Psg squadre con più reti segnate in questa Champions
Bayern Monaco e PSG sono le due squadre con più reti segnate in questa Champions League (38, entrambe) nonchè con le più alte medie gol per partita (3.2 per i bavaresi e 2.7 per i parigini); più in generale, sono anche prime per numero di marcature in seguito a recuperi offensivi nel torneo in corso (sei, ciascuna).
Vitinha, numero di passaggi da record
Vitinha ha completato 1.370 passaggi in questa Champions League, record per un giocatore in una singola edizione da quando il dato è disponibile (dal 2003-04); in aggiunta, il centrocampista portoghese ne ha anche portati a termine almeno 100 in otto partite diverse in questa stagione del torneo e solo Xavi nel 2010-11 (nove volte) ha fatto meglio nel periodo (dal 2003-04).
Kane, record di gol in una singola edizione di Champions
I 12 gol attuali di Harry Kane sono già un record per un giocatore inglese in una singola stagione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League; l'attaccante ha segnato in ciascuna delle sue ultime quattro partite della fase a eliminazione diretta e potrebbe eguagliare la serie più lunga per un giocatore del Bayern Monaco nel torneo (cinque di Robert Lewandowski tra il 2016 e il 2018).