Gara straordinariamente bella al Parco dei Principi. Parte meglio il Bayern che passa con un rigore di Kane. Il Psg risponde e tra il 24’ e il 33’ Kvaratskhelia e Joao Neves la ribaltano. I tedeschi non ci stanno e pareggiano con Olise. Dembelé prima del break segna il 3-2 su rigore e a inizio ripresa ancora Kvara e di nuovo Dembelé allungano sul 5-2. Il Bayern trova la forza di rispondere: Upamecano accorcia e Luis Diaz segna il 5-4 definitivo che lascia ancora aperti i giochi

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