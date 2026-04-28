La coincidenza

Sono quei curiosi casi del destino dove due stelle dello stesso sport nascono tra una popolazione non certo da metropoli. Per di più, ora saranno avversari, in una partitissima tra due delle squadre più entusiasmanti d'Europa. E da quelle parti — nel reportage firmato da Canal+ — le magliette sembrano perfettamente divise: molti hanno quella rossa di Upamecano, tanti altri quella blu di Dembélé. Una storia alla Marracash e sulla scia del suo ultimo concerto in Barona, il quartiere mai dimenticato: un grande show - quello di qualche giorno fa - con l'intero ricavato destinato a progetti per scuole e strutture sportive della zona. Restituire qualcosa al territorio e alla gente con cui sei cresciuto, insomma. Così il duo Dembélé-Upamecano: come riportato da Canal+, hanno noleggiato due autobus che partiranno dal quartiere La Madeleine di Évreux alla volta dello stadio, con ogni spesa pagata e maglia dei club in omaggio. Sarà una serata indimenticabile: non resta che capire per chi fare il tifo…