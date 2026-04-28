Dembélé e Upamecano alla Marracash: 2 autobus dal loro vecchio quartiere per la semifinalela storia
Saranno avversari in campo ma non dimenticano le loro origini comuni, che nel dettaglio corrispondono a Évreux, una piccola città da cinquantamila abitanti nel nord della Francia. Al Parco dei Principi (diretta questa sera su Sky e in streaming su NOW) ci saranno anche i giovani del loro vecchio quartiere, con tanto di maglia in omaggio
Come Marracash e il concerto in Barona, solo spostato nel mondo del calcio per la semifinale di Champions League. Protagonisti Ousmane Dembélé e Dayot Upamecano: uno pallone d'Oro in carica, l'altro big del super Bayern di Kompany, avversari con in palio la finale più bella ma, soprattutto, uniti nelle origini, che nel loro caso corrispondono a una piccola città da cinquantamila abitanti nel nord della Francia di nome Évreux. Da lì partiranno due autobus che porteranno i giovani del loro vecchio quartiere direttamente al Parco dei Principi. La meta si chiama semifinale di andata.
La coincidenza
Sono quei curiosi casi del destino dove due stelle dello stesso sport nascono tra una popolazione non certo da metropoli. Per di più, ora saranno avversari, in una partitissima tra due delle squadre più entusiasmanti d'Europa. E da quelle parti — nel reportage firmato da Canal+ — le magliette sembrano perfettamente divise: molti hanno quella rossa di Upamecano, tanti altri quella blu di Dembélé. Una storia alla Marracash e sulla scia del suo ultimo concerto in Barona, il quartiere mai dimenticato: un grande show - quello di qualche giorno fa - con l'intero ricavato destinato a progetti per scuole e strutture sportive della zona. Restituire qualcosa al territorio e alla gente con cui sei cresciuto, insomma. Così il duo Dembélé-Upamecano: come riportato da Canal+, hanno noleggiato due autobus che partiranno dal quartiere La Madeleine di Évreux alla volta dello stadio, con ogni spesa pagata e maglia dei club in omaggio. Sarà una serata indimenticabile: non resta che capire per chi fare il tifo…