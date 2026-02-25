L'Atalanta crede nella rimonta e inizia nel modo giusto: Scamacca sfrutta uno svarione della difesa tedesca al 5' e batte Kobel, protagonista poco prima con un ottimo intervento su Zalewski. L'ex Inter e Roma ci riprova e ancora una volta Kobel si esalta per evitare il raddoppio. Cresce anche il Borussia, Guirassy e Brandt vicini al pari. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45