13' - Splendido spunto di Zappacosta sulla fascia destra, steso da Bensebaini in scivolata senza troppi complimenti. L'algerino diventa il primo ammonito del match
Atalanta-Borussia Dortmund, il risultato in diretta LIVE
L'Atalanta crede nella rimonta e inizia nel modo giusto: Scamacca sfrutta uno svarione della difesa tedesca al 5' e batte Kobel, protagonista poco prima con un ottimo intervento su Zalewski. L'ex Inter e Roma ci riprova e ancora una volta Kobel si esalta per evitare il raddoppio. Cresce anche il Borussia, Guirassy e Brandt vicini al pari. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45
Pericoloso Guirassy
27' - Buona manovra del Borussia, che libera Brandt al cross sul lato sinistro dell'area di rigore. Guirassy colpisce il pallone di testa in arretramento sul secondo palo e non inquadra la porta
Zalewski ancora vicino al gol!
23' - Ottima combinazione tra il polacco e Scamacca. Appena dentro l'area, l'ex Inter calcia ancora col mancino e di nuovo Kobel si supera in tuffo sulla sua sinistra
16' - Ancora Atalanta! Samardzic, ispiratissimo, rientra sul suo mancino e dalla trequarti fa partire un bel cross verso il secondo palo per Bernasconi. L'esterno riesce a metterla dentro al volo in spaccata, gran chiusura di Emre Can
15' - Squillo del Dortmund. Nmecha verticalizza e smarca bene Beier in area. L'attaccante non ha un controllo felice e permette a Hien di rimontarlo e guadagnare rimessa dal fondo
Per Scamacca è il terzo gol in quest'edizione della Champions League, tutti realizzati in casa
Ha segnato l'Atalanta!
5' - Gol di Scamacca! Cross basso di Bernasconi da sinistra, Bensebaini buca l'intervento in scivolata e manda pure fuori tempo il compagno di squadra Svensson. Scamacca in area piccola non può sbagliare e di destro buca Kobel
Kobel salva su Zalewski!
4' - Occasione per l'Atalanta nata da una progressione di Kolasinac, bravo poi a scaricare per il polacco. Diagonale da posizione defilata, Kobel si allunga sulla sua sinistra e devia in angolo
1' - Si parte! Padroni di casa in nerazzurro, ospiti in giallo
Inno suonato, il popolo bergamasco intona il "the champions" finale per dare la carica alla propria squadra
Stanno entrando in campo le due squadre
Atmosfera stupenda, sia tra il pubblico di casa che nel settore ospiti. I tifosi nerazzurri omaggiano il gol segnato nel 2018 da Josip Ilicic a Dortmund in Europa League
Quali squadre si sono qualificate finora?
Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen, Newcastle e Atletico Madrid hanno strappato ieri il pass per gli ottavi di finale, eliminando rispettivamente Inter, Olympiacos, Qarabag e Bruges
Le altre partite in programma oggi
Dopo l'Atalanta, il quadro dei playoff verrà completato dai tre match in programma alle 21. Ecco quali sono:
Juve-Galatasaray (2-5 all'andata)
Real Madrid-Benfica (1-0 all'andata)
Psg-Monaco (3-2 all'andata)
La squadra arbitrale
Completamente spagnola: il match è stato affidato a José María Sánchez, gli assistenti sono Raúl Cabañero e Iñigo Prieto, IV ufficiale Juan Martínez Munuera. Al Var la coppia Carlos del Cerro Grande-Guillermo Cuadra Fernandez
Le ultime dalla New Balance Arena
Gli inviati di Sky Sport, Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini, commentano le scelte di formazione dei due allenatori dalla New Balance Arena
Kovac: "Servirà una partita di grande intensità"
L'allenatore del Borussia Dortmund, ormai da più di un anno sulla panchina giallonera, ha previsto a Sky Sport che tipo di partita si attende a Bergamo
Del Piero: "L'Atalanta ci ha abituato bene"
Protagonista ieri sera nel post-partita di Sky Sport, Alessandro Del Piero è stato ottimista sulle possibilità di rimonta della squadra di Palladino
Palladino ci crede
Le parole della vigilia ai microfoni di Sky Sport dell'allenatore dell'Atalanta
Pranzo saltato tra le due società: il motivo
Rapporti ancora tesi tra Atalanta e Borussia Dortmund per la questione legata al trasferimento del giovane Inacio in Germania nell'estate: Niccolò Omini spiega la situazione nel dettaglio
A disposizione di Kovac
La panchina del Borussia Dortmund: Ostrzinski, Meyer, Couto, Schlotterbeck, Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Silva, Adeyemi, Inacio, Benkara, Reggiani
A disposizione di Palladino
La panchina dell'Atalanta: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Ederson, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Ahanor, Krstovic
Le scelte di Kovac
Per gli ospiti modulo speculare a quello dei padroni di casa. Beier e Brandt giostrano dietro la punta Guirassy, sugli esterni invece spingono Svensson a sinistra e Ryerson a destra. Emre Can gioca da difensore di destra assieme ad Anton centrale e a Bensebaini sul centro-sinistra. Nmecha-Bellingham è la cerniera mediana, in porta Kobel
Le scelte di Palladino
L'allenatore della Dea sceglie Scamacca come centravanti, a Samardzic e Zalewski il compito di ispirarlo. A centrocampo con de Roon c'è Pasalic invece di Ederson, gli esterni sono Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra. In difesa gioca Hien con Scalvini e Kolasinac davanti all'imprescindibile Carnesecchi
Serhou Guirassy e Maximilian Beier sono andati a segno nel 2-0 del Borussia Dortmund contro l'Atalanta nella gara d'andata: solo Erling Haaland (negli ottavi del 2020/21 contro il Siviglia) ha segnato in entrambe le partite di una doppia sfida nella fase ad eliminazione diretta di UEFA Champions League con il club tedesco
Serhou Guirassy è stato coinvolto in 24 gol in sole 23 partite di UEFA Champions League con il Borussia Dortmund (17G+7A), meno solo di Marco Reus con la maglia giallonera (37 - 24G+13A)
L'Atalanta ha effettuato solo sette tiri nella sconfitta per 2-0 contro il Borussia Dortmund nella gara d'andata: solo una volta ha fatto registrare un numero inferiore di tiri nelle 42 partite giocate in UEFA Champions League (due contro il Real Madrid, nel febbraio 2021)
Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle sue ultime cinque trasferte in UEFA Champions League, subendo quattro gol in tre di queste partite
L'Atalanta ha perso tutte le sue ultime tre partite di UEFA Champions League e finora non è mai arrivata a quattro sconfitte di fila nelle maggiori competizioni europee
Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle ultime otto trasferte contro squadre italiane tra tutte le competizioni (2 pareggi, 5 sconfitte), battendo il Milan per 3-1 nella fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24
L'Atalanta non ha ottenuto vittorie in tutti e tre i precedenti incontri contro il Borussia Dortmund tra tutte le competizioni (1 pareggio, 2 sconfitte) e l'unica partita giocata in casa contro questa avversaria è terminata con un pareggio per 1-1, nella UEFA Europa League 2017/18
Prima di questa stagione, ci sono stati 126 casi in cui una squadra ha perso l'andata di una fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League con due o più gol di scarto – solo 15 di queste sono poi riuscite a qualificarsi, l'ultima il Liverpool contro il Barcellona nella semifinale del 2018/19
Il Borussia Dortmund ha superato sette dei nove turni a eliminazione diretta di UEFA Champions League dopo aver vinto l’andata. Nelle due occasioni in cui è stato eliminato, aveva vinto la gara d'andata con un solo gol di margine (contro il PSG nel 2019/20 e contro il Chelsea nel 2022/23)
L'Atalanta è stata eliminata in ognuno degli ultimi quattro turni a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee dopo aver perso la sfida di andata. La sconfitta per 2-0 contro il Borussia Dortmund è stata la prima volta in cui l'Atalanta ha perso un match d'andata in questi tornei con più di un gol di scarto
Buonasera, l'Atalanta cerca la rimonta contro il Borussia Dortmund alla New Balance Arena. Avviciniamoci al fischio d'inizio delle 18.45 con curiosità e statistiche sulle due squadre e sulla partita