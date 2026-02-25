Champions LeagueSpareggi - mercoledì 25 febbraio 2026Spareggi - mer 25 feb
Real Madrid-Benfica 2-1: video, gol e highlights
I Blancos battono il Benfica dell'ex Mourinho (squalificato) anche al Bernabeu e si qualificano per gli ottavi di finale di Champions. Prima del quarto d'ora Rafa Silva segna da due passi e spaventa i padroni di casa, ma appena due minuti dopo il piazzato di Tchouameni ristabilisce l'equilibrio. Nel finale, in ripartenza, Vinicius Jr trova la rete del definitivo 2-1 che vale il passaggio del turno del Real Madrid