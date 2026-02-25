Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
ATA4
BVB1
JUV3
GAL2
RMD2
BEN1
PSG2
MCO2
Champions LeagueSpareggi - mercoledì 25 febbraio 2026Spareggi - mer 25 feb
Fine
Real Madrid
Tchouaméni A. 16'Vinícius Júnior 80'
2 - 1Tot: 3-1
Benfica
Rafa 14'
Real Madrid
Tchouaméni A. 16'Vinícius Júnior 80'
2 - 1 Benfica
Rafa 14'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Real Madrid-Benfica 2-1: video, gol e highlights

I Blancos battono il Benfica dell'ex Mourinho (squalificato) anche al Bernabeu e si qualificano per gli ottavi di finale di Champions. Prima del quarto d'ora Rafa Silva segna da due passi e spaventa i padroni di casa, ma appena due minuti dopo il piazzato di Tchouameni ristabilisce l'equilibrio. Nel finale, in ripartenza, Vinicius Jr trova la rete del definitivo 2-1 che vale il passaggio del turno del Real Madrid

IL TABELLONE DI CHAMPIONS