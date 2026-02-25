60' - Ammonito Sara
Juventus-Galatasaray, il risultato in diretta LIVE
Buonissimo l'atteggiamento della Juventus nel primo tempo. La squadra di Spalletti attacca e con attenzione difende le ripartenze del Galatasaray. Ci prova in un paio di occasioni Yildiz, prima di lui Gatti e Koopmeiners di testa. Perin salva su Osimhen ma a fine frazione rigore procurato da Thuram che Locatelli trasforma. Diretta sull'app Prime Video, disponibile su Sky per i clienti abbonati al servizio Amazon Prime
59' - Escono Sallai e Lang, entrano Boey e Sané
57' - Adesso a ogni fischio dell'arbitro ci sono mugugni da parte dello Stadium
55' - Che occasione per Yildiz che semina il panico nella difesa del Galatasaray poi con il destro calcia sull'esterno della rete ma la palla è deviata in angolo
Lloyd Kelly ha ricevuto il suo primo cartellino rosso in UEFA Champions League (11^ presenza)
52' - Adesso certamente si complicabo le chance della Juve di poter segnare i due gol per allungare il match
50' - Koopmeiners arretra in difesa con Gatti, Thuram centrale di centrocampo con locatelli e Yildiz sulla sinistra per un 4-4-1 con David unica punta
47' - Espulso Kelly: doppia ammonizione per uno scontro con Yilmaz
Dopo la rivisitazione al VAR è espulsione diretta
Juve-Galatasaray 1-0
Si riparte allo Stadium
Manuel Locatelli ha segnato il suo primo gol in Champions League alla sua presenza numero 30 nella competizione.
Manuel Locatelli ha segnato tutti i cinque rigori calciati in carriera in tutte l e competizioni (tre con la Juventus e due con il Sassuolo)
Juventus-Galatasaray 1-0
51' - Juve vicina al secondo gol, gran palla di Yildiz, David l'appoggia a Thuram che calcia di prima intenzione, palla di poco fuori
45' - Quattro minuti di recupero
41' - Ammonito Pinsoglio che era in panchina per proteste contro le perdite di tempo del Galatasaray
Il Galatasaray ha subito 5 gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo, nessuna squadra ne conta di più in questa edizione di UEFA Champions League.
La Juventus ha realizzato gli ultimi 10 rigori assegnati in UEFA Champions League, l'ultimo fallimento è stato il 13 febbraio 2018 contro il Tottenham Hotspur (rigore sbagliato da Gonzalo Gerardo Higuaín).
37' - Locatelli contro Cakir: gol, Juve in vantaggio
35' - Calcio di rigore per la Juve, fallo su Thuram di Torreira
33' - Giallo per Sallai
30' - Gioco decisamente spezzettato in questa fase di gara, il Galatasaray in più di qualche circostanza prova a guadagnare tempo con qualche giocatore a terra
30' - Ammonito anche Yildiz
29' - Ancora un tentativo della Juve con Yildiz che entra in area, rientra sul destro e calcia, gran risposta di Cakir
25' - Giallo anche per Kelly
22' - Dagli sviluppi di un angolo, la difesa del Galatasaray respinge, Locatelli si coordina e calcia, gran risposta di Cakir
19' - Buono in ogni caso l'atteggiamento della Juventus che sta provando a riversarsi nella metà campo del Galatasaray ma deve comunque stare molto attenta alle ripartenze veloci dei turchi
14' - Osimhen ammonito
12' - Galatasaray sempre pericoloso quando si presenta dalle parti di Perin, Osimhen prova la girata, Perin in tuffo manda in angolo
10' - Buona iniziativa anche di Conceiçao, palla tagliata in mezzo per Koopmeiners che, anche lui, colpisce di testa e manda oltre la traversa
9' - C'è tensione in campo, battibecco tra Osimhen e Gatti immediatamente sedato dall'intervento dell'arbitro
4' - La risposta della Juve, il cross di Yildiz, Gatti di testa da buona posizione manda oltre la traversa
2' - Prima chance per il Galatasaray dagli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di Sanchez, parata di Perin
Juve-Galatasaray 0-0
La Juve in cerchio si carica
Squadre in campo e inno della Champions
Ci siamo quasi, la Juve prova l'impresa che è invece è già riuscita all'Atalanta capace di ribaltare il ko di Dortmund vincendo 4-0 alla New Balance Arena
La Juventus non vince una partita della fase a eliminazione diretta di Champions League con tre o più gol di scarto da marzo 2019, quando batté l'Atletico Madrid 3-0 in casa (11 le sfide di questo tipo affrontate da allora).
Il Galatasaray ha perso tre delle precedenti quattro sfide a eliminazione diretta in competizioni UEFA contro squadre italiane, ma ha perso solo tre delle ultime 18 partite UEFA contro squadre italiane
Juventus, Osimhen nella conferenza del Galatasaray: "Sarebbe un privilegio giocarci"
L'attaccante del Galatasaray nella conferenza alla vigilia del ritorno del playoff di Champions contro i bianconeri: "È uno dei club più importanti, sono ricchi di storia e ci hanno giocato un sacco di leggende. Prima che si presentasse il Galatasaray, quando me ne hanno parlato ero desideroso di andare. C'erano un po' di ostacoli, purtroppo questo trasferimento non si è realizzato. Se ci saranno delle opportunità mi piacerebbero diversi club, ma rappresentare la Juve sarebbe un privilegio. Adesso sono felice nella mia squadra, in futuro non so cosa potrà accadere, ma il 90% dei calciatori di tutto il mondo vorrebbe giocare alla Juve"
Impresa Atalanta: 4-1 al Dortmund e qualificazione agli ottavi
Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Tifosi, stateci vicino"
L'allenatore della Juventus a Sky in vista del ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray (in programma mercoledì alle ore 21): "Yildiz ci vuole essere. I segnali che ha dato l'allenamento mi portano a dire che ci sarà dall'inizio. Bremer bisogna valutarlo per bene". Su Di Gregorio: "C'è bisogno ogni tanto di proteggere certe situazioni"
La Juventus ha perso ciascuna delle ultime tre partite in tutte le competizioni, l'ultima volta che ha registrato una serie di sconfitte consecutive più lunga risale al 1962 (otto di fila).
Il Galatasaray ha vinto solo una delle quattro precedenti sfide della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, il successo complessivo per 4-3 contro lo Schalke negli ottavi di finale del 2012/13 (1-1 in casa, 3-2 in trasferta)
Juve-Galatasaray, Del Piero: "Occorre un'impresa titanica, servirà orgoglio"
La Juventus si prepara alla sfida contro il Galatasaray, questa sera alle 21, per provare a ribaltare il 5-2 dell’andata e qualificarsi agli ottavi di Champions League. A 'Champions League Show', Alex Del Piero ha parlato di "impresa titanica" per centrare la rimonta. "Serve un'impresa molto più grande di quella dell'Inter", ha detto l’ex capitano bianconero. "La Juve deve dare una risposta di orgoglio, vincendo una partita superiore di cuore e di testa e darsi delle risposte. Serve una scintilla che faccia cambiare il trend". Guarda il VIDEO con il commento completo di Del Piero
Spalletti: "L'impresa si dovrà costruire attraverso la squadra"
"Sono sensazioni delle grandi serate, delle partite non comuni. Le imprese si costruiscono attraverso la qualità della squadra, non attraverso la giocata del singolo. McKennie a sinistra? Abbiamo defezioni che ci hanno costretto a metterlo lì ma anche perché loro hanno degli esterni forti"
L'unica volta in cui la Juventus ha perso l'andata di una sfida europea con tre o più gol di scarto è stata nei quarti di finale del 2017/18 contro il Real Madrid, quando è andata vicina a una clamorosa rimonta dopo una sconfitta casalinga per 3-0. Al 90° minuto il risultato complessivo era di 3-3, prima che il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo nei minuti di recupero consegnasse la vittoria alla squadra spagnola.
La Juventus è imbattuta da cinque partite casalinghe di Champions League (3 vittorie, 2 pareggi) e ha vinto le ultime due senza subire gol.
Koopmeiners: "Dobbiamo andare forte e fare tre gol"
"Dobbiamo andare forte dal primo minuto. Dobbiamo fare minimo tre gol e pensare all'equilibrio. Dobbiamo pensare a tutto e fare tre gol".
Okan Buruk, ora alla guida del Galatasaray, ha giocato nell'Inter dal 2001 al 2004.
La Juventus ha perso le ultime cinque sfide nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League. Il successo più recente risale agli ottavi di finale del 2018/19, quando ha ribaltato la sconfitta per 2-0 subita all'andata in Spagna, battendo l'Atleti con un 3-2 complessivo grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo nella partita di ritorno, completata con un rigore decisivo nel finale
La formazione della Juve in grafica
Il centrocampista del Galatasaray Mario Lemina ha collezionato 42 presenze con la Juventus tra il 2015 e il 2017.
Anche il Galatasaray è pronto alla sfida con la Juve
La Juventus ha vinto solo una delle sette precedenti sfide UEFA tra le due squadre: si tratta del 2-1 casalingo nella fase a gironi della UEFA Champions League 2003/04, con gol iniziale di Alessandro Del Piero. Le due squadre non si erano mai affrontate in una doppia sfida prima di questa stagione.
Tutto pronto allo Stadium
Victor Osimhen e Mauro Icardi hanno entrambi trascorso un periodo in Italia, rispettivamente con le maglie di Napoli e Inter. Anche Lucas Torreira ha giocato in Serie A, vestendo la maglia di Sampdoria e Fiorentina.
La formazione del Galatasaray in grafica
Galatasaray, le scelte di formazione
Formazione tipo per Okan Buruk che schiera al centro dell'attacco Osimhen. Confermato Lang sulla linea dei trequartisti insieme a Ylmaz e Sara. Lemina con Torreira a centrocampo. Icardi in panchina
Lo spogliatoio della Juve allo Stadium
Juve, le scelte di formazione
Spalletti recupera Yildiz che giocherà nel tridente con David e Conceiçao. In panchina Bremer. In porta gioca Perin. Torna anche Kalulu dopo la squalifica in campionato, Ci sono McKennie e Koopmeiners
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk
Statistiche e curiosità
La Juventus ha vinto solo una delle sette sfide contro il Galatasaray in UEFA Champions League (3 pareggi, 3 sconfitte): successo per 2-1 in casa nel settembre 2003.
Il Galatasaray non ha mai vinto contro un'italiana in trasferta
Il Galatasaray non ha mai vinto in 13 trasferte contro squadre italiane in una delle maggiori competizioni europee (6 pareggi, 7 sconfitte), anche se solo uno dei risultati precedentemente ottenuti in queste sfide lo porterebbe all'eliminazione in questa occasione (lo 0-5 registrato contro il Milan nel marzo 1963).
Juve, il ko dell'andata è stato solo il secondo subito in Europa con 3 gol di scarto
La sconfitta per 5-2 della Juventus in casa del Galatasaray è stata la seconda in cui i bianconeri hanno perso l'andata di un match nella fase ad eliminazione diretta di una competizione europea con un margine di almeno tre gol, dopo il quarto di finale di UEFA Champions League 2017/18 contro il Real Madrid (0-3 andata, 3-1 ritorno).
Galatasaray, turno sempre superato dopo una vittoria all'andata con 3 gol di scarto
Il Galatasaray ha superato il turno in tutte e 11 le sfide a eliminazione diretta nelle competizioni europee dopo aver vinto il match d'andata con almeno tre gol di scarto (incluse le qualificazioni).
Solo 4 volte qualificazione ribaltata dopo aver perso con 3 gol di scarto
Prima di questa stagione, è successo 49 volte che una squadra perdesse la gara di andata di un turno ad eliminazione diretta di UEFA Champions League con tre o più gol di scarto - solo in quattro di questi precedenti, chi ha perso il primo match è poi riuscito ad avanzare al turno successivo: il Deportivo de La Coruña (nel 2003/04 contro il Milan), il Barcellona (nel 2016/17 contro il PSG), la Roma (nel 2017/18 contro il Barcellona) e il Liverpool (nel 2018/19 contro il Barcellona).
All'andata la seconda volta per la Juve ad aver subito 5 gol in Europa
La sconfitta per 5-2 della Juventus all'andata è stata solo la seconda volta in cui i bianconeri hanno subito almeno cinque gol in una singola partita delle maggiori competizioni europee, dopo lo 0-7 contro il Wiener Sport-Club nella Coppa dei Campioni 1958/59.
Galatasaray a caccia degli ottavi di Champions dalla stagione 2013-14
Il Galatasaray potrebbe raggiungere gli ottavi di finale di UEFA Champions League per la prima volta dalla stagione 2013/14. Tuttavia, i turchi hanno perso ben 46 delle 65 trasferte disputate nella competizione, la seconda percentuale di sconfitte più alta (71%) per qualsiasi squadra con almeno 50 gare giocate fuori casa nel torneo (dietro solo all'Olympiakos).
Lang, doppietta al debutto in Champions con il Galatasaray
Noa Lang ha realizzato una doppietta al suo debutto in UEFA Champions League con la maglia del Galatasaray nella gara d'andata: lo stesso numero di gol che aveva segnato nelle sue precedenti 29 presenze nella competizione. Solo due giocatori hanno segnato in entrambe le loro prime due partite con la squadra turca nel torneo: Ümit Karan nel 2001 e Victor Osimhen in questa stagione.
Sara, sette occasioni create all'andata contro la Juve
Gabriel Sara ha creato sette occasioni contro la Juventus nella gara d'andata, record per un giocatore del Galatasaray in una partita di UEFA Champions League da quando il dato è disponibile (dal 2003/04). Il classe 1999 è diventato anche il secondo giocatore a segnare e fornire un assist in una stessa partita della fase a eliminazione diretta per il club turco, dopo Wesley Sneijder nell'aprile 2013 contro il Real Madrid