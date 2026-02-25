L'attaccante del Galatasaray nella conferenza alla vigilia del ritorno del playoff di Champions contro i bianconeri: "È uno dei club più importanti, sono ricchi di storia e ci hanno giocato un sacco di leggende. Prima che si presentasse il Galatasaray, quando me ne hanno parlato ero desideroso di andare. C'erano un po' di ostacoli, purtroppo questo trasferimento non si è realizzato. Se ci saranno delle opportunità mi piacerebbero diversi club, ma rappresentare la Juve sarebbe un privilegio. Adesso sono felice nella mia squadra, in futuro non so cosa potrà accadere, ma il 90% dei calciatori di tutto il mondo vorrebbe giocare alla Juve"