Champions LeagueSpareggi - mercoledì 25 febbraio 2026Spareggi - mer 25 feb
Fine
Psg-Monaco 2-2: video, gol e highlights

Al Parco dei Principi finisce 2-2 la sfida di ritorno dei playoff di Champions League tra Psg e Monaco. Nel primo tempo gli ospiti passano in vantaggio con Akliouche. Nella ripresa, invece, cambia tutto: il Monaco resta in dieci per l'espulsione di Coulibaly e la squadra di Luis Enrique la ribalta con Marquinhos e Kvaratskhelia. Inutile per il Monaco il gol del pareggio di Teze nel recupero. I campioni d'Europa si qualificano agli ottavi di finale: sfideranno una tra Barcellona e Chelsea

