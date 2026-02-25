Al Parco dei Principi finisce 2-2 la sfida di ritorno dei playoff di Champions League tra Psg e Monaco. Nel primo tempo gli ospiti passano in vantaggio con Akliouche. Nella ripresa, invece, cambia tutto: il Monaco resta in dieci per l'espulsione di Coulibaly e la squadra di Luis Enrique la ribalta con Marquinhos e Kvaratskhelia. Inutile per il Monaco il gol del pareggio di Teze nel recupero. I campioni d'Europa si qualificano agli ottavi di finale: sfideranno una tra Barcellona e Chelsea

