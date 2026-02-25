L'Atalanta si regala un'altra notte da sogno della sua storia europea. Rimontato il Borussia Dortmund con un superbo 4-1: Scamacca dà il via alle danze al 5' e prima dell'intervallo un tiro deviato di Zappacosta pareggia già il 2-0 dell'andata. Nella ripresa sembra fatta col colpo di testa di Pasalic, ma Adeyemi entra dalla panchina e si inventa un sinistro guastafeste. All'ultimo secondo Krstovic, con la collaborazione di Kobel e Bensebaini, guadagna il rigore che Samardzic piazza sotto l'incrocio dei pali

PAGELLE