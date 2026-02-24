Offerte Sky
Champions LeagueSpareggi - martedì 24 febbraio 2026Spareggi - mar 24 feb
Fine
Atletico Madrid
Sørloth A. 23', 76', 87'Cardoso J. 48'
4 - 1Tot: 7-4
Bruges
Ordóñez J. 36'
Atletico Madrid
Sørloth A. 23', 76', 87'Cardoso J. 48'
4 - 1 Bruges
Ordóñez J. 36'
Atletico Madrid-Bruges 4-1: video, gol e highlights. Tripletta di Sorloth

Con una grande prestazione al Wanda Metropolitano, l'Atletico Madrid si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League battendo il Bruges 4-1 dopo il 3-3 dell'andata. Match equilibrato nel primo tempo con il vantaggio di Sorloth e la risposta di Ordonez. In apertura di ripresa la rete di Cardoso indirizza la gara, poi show di Sorloth che la chiude con altri due gol e la tripletta personale

