Champions LeagueSpareggi - martedì 24 febbraio 2026Spareggi - mar 24 feb
Fine
3 - 2Tot: 9-3
3 - 2
Newcastle-Qarabag 3-2: video, gol e highlights: segna anche Tonali
Dopo il 6-1 dell'andata in trasferta, il passaggio del turno è una formalità per il Newcastle che batte anche al St. James' Park il Quarabag ma questa volta con il puteggio di 3-2. Apre le marcature Tonali dopo 4'. Al 6' Magpies già 2-0 grazie a Joelinton. Moto d'orgoglio per il Qarabag a inizio ripresa che accorcia con Duràn, ma dopo 2' il Newcastle allunga di nuovo con Botman al 52'. Cinque minuti più tardi Cafarquliyev accorcia di nuovo e il risultato non cambia fino al 90'