Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
INT1
BOD2
ATM4
BRU1
LEV0
OLY0
NEW3
QAR2
Champions LeagueSpareggi - martedì 24 febbraio 2026Spareggi - mar 24 feb
Fine
Newcastle
Tonali S. 4'Joelinton 6'Botman S. 52'
3 - 2Tot: 9-3
Qarabag
Durán C. 50'Cafarquliyev E. 57'
Newcastle
Tonali S. 4'Joelinton 6'Botman S. 52'
3 - 2 Qarabag
Durán C. 50'Cafarquliyev E. 57'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Newcastle-Qarabag 3-2: video, gol e highlights: segna anche Tonali

Dopo il 6-1 dell'andata in trasferta, il passaggio del turno è una formalità per il Newcastle che batte anche al St. James' Park il Quarabag ma questa volta con il puteggio di 3-2. Apre le marcature Tonali dopo 4'. Al 6' Magpies già 2-0 grazie a Joelinton. Moto d'orgoglio per il Qarabag a inizio ripresa che accorcia con Duràn, ma dopo 2' il Newcastle allunga di nuovo con Botman al 52'. Cinque minuti più tardi Cafarquliyev accorcia di nuovo e il risultato non cambia fino al 90'

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT