Forte del 2-0 conquistato ad Atene, il Bayer Leverkusen gioca una gara di controllo in Germania e impatta 0-0 contro l'Olympiacos. La squadra di Mendilibar prova in tutti i modi a scalfire la difesa tedesca schierando praticamente tutti i suoi uomini offensivi: ci provano Taremi, Chiquinho e Gelson Martins, ma la squadra di Hjulmand difende bene, rischia poco e porta a casa la qualificazione agli ottavi di finale

