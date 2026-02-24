Champions LeagueSpareggi - martedì 24 febbraio 2026Spareggi - mar 24 feb
Fine
0 - 0Tot: 2-0
0 - 0
Bayer Leverkusen-Olympiacos 0-0: video e highlights. Tedeschi agli ottavi di finale
Forte del 2-0 conquistato ad Atene, il Bayer Leverkusen gioca una gara di controllo in Germania e impatta 0-0 contro l'Olympiacos. La squadra di Mendilibar prova in tutti i modi a scalfire la difesa tedesca schierando praticamente tutti i suoi uomini offensivi: ci provano Taremi, Chiquinho e Gelson Martins, ma la squadra di Hjulmand difende bene, rischia poco e porta a casa la qualificazione agli ottavi di finale