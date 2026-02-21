Inter-Bodo Glimt, il risultato in diretta LIVE
A San Siro l'Inter cerca la rimonta dopo il 3-1 rimediato all'andata in Norvegia, per tentare di approdare agli ottavi. Primo tentativo di Esposito, che di testa gira alto su cross di Dimarco. Proprio Dimarco poco dopo impegna Haikin. Frattesi ci prova di testa: Haikin respinge ancora. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
36' - Si fa vedere il Bodo: Evjen gira di testa un cross che spiove dalla destra, Sommer para senza grossi problemi
Zielinski fuori di poco!
33' - Zielinski fa tutto da solo al limite dell'area, benissimo (liberandosi di un avversario col tunnel) e poi cerca la rasoiata di destro in porta. Fuori di poco alla sinistra del portiere
31' - Altra occasione Inter, con Barella che viene trovato in ottima posizione (centrale, in area) ma anziché cercare la porta allarga - troppo - a destra per Esposito che non ci arriva
29' - Barella da destra crossa in mezzo, Esposito si avvita e gira di testa: palla alta
Frattesi pericoloso di testa!
28' - Corner tagliatissimo dalla destra di Dimarco, Frattesi di testa è perfetto nella girata e Haikin respinge d'istinto
25' - Azione insistita dell'Inter che da destra entra in area con Bisseck (gran numero!): mette al centro ma nessuno riesce a deviare. Dalla parte opposta arriva Dimarco che cerca la porta da un angolo impossibile, e non la trova
23' - Bastoni dal limite prova a metterla forte in mezzo all'area, Berg libera mandando in angolo. Da corner va a colpire lo stesso Bastoni, di testa: alto
L'Inter ha avuto il 67% di possesso palla nei primi 15 minuti di partita
Gran tiro di Thuram, deviato
15' - Thuram! Scappa via sulla sinistra, entra in area, si accentra per liberarsi il destro e lo scarica forte verso il secondo palo. Tiro deviato in maniera decisiva da Gundersen
13' - Pallone filtrante per Thuram che davanti al portiere cerca il palo lontano con il piattone ma non trova la porta. Era comunque partito in fuorigioco
Dimarco pericoloso
12' - Dimarco dalla destra, dopo aver battuto un corner e aver ricevuto nuovamente il pallone, cerca un tiro a giro col mancino, costringendo Haikin ad alzare sopra alla traversa
11' - Inter tutta nella metacampo del Bodo, che si chiude con due linee strette. 4-4-2 ordinato per i norvegesi
9' - Ancora Pio Esposito, sempre di testa, stavolta su un cross dalla destra. L'attaccante dell'Inter è però troppo lontano dalla porta e riesce solo a indirizzare lentamente il pallone
Ci prova Pio Esposito
3' - Dimarco crossa da sinistra, Esposito in mezzo all'area la gira di testa ma non inquadra lo specchio. Palla alta sopra alla traversa non di molto
2' - Avvio coraggioso del Bodo, che inizia tenendo il pallone
San Siro è caldissimo. Inno della Champions e consueto gran finale con il ruggito di tutto lo stadio
Ecco le squadre! L'arbitro Hernandez le precede. Barella stasera è il capitano dei nerazzurri che vanno a schierarsi a centrocampo.
Tutto pronto a San Siro, che cantando si appresta ad accogliere le squadre, ancora nel tunnel degli spogliatoi.
San Siro in piedi per i due fenomeni
Ora la premiazione di Ronaldo e Vieri, con Zanetti e Marotta che consegnano ai due campioni che hanno fatto la storia dell'Inter due teche con le loro maglie nerazzurre, numero 9 e 32. San Siro in piedi ad applaudire
Ronaldo e Vieri a San Siro!
Ronaldo e Vieri a bordocampo hanno posato per le foto, scherzando insieme. Poi il Fenomeno ha incontrato e abbracciato Lautaro Martinez e gli ex compagni Zanetti e Toldo
Marotta smentisce le voci di Simeone all'Inter: "Fake news"
Sempre al microfono di Gianluca Di Marzio, Marotta smentisce le voci arrivate dalla Spagna di un interesse dell'Inter per Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid: "Fake news, non c'è neanche da parlarne. Felicissimi di Chivu, siamo stati anche fortunati con lui. Sta dimostrando di essere all'altezza dell'Inter".
Marotta a Sky: "Fiducioso, Ronaldo dà la carica"
A Sky prima del via anche Beppe Marotta: "Nello sport tutte le imprese sono possibili, loro hanno un margine di vantaggio importante ma si può rimediare. Sono fiducioso. Dal punto di vista economico è una partita importante ma non rilevante, l'appuntamento stasera è sportivo. L'aspetto del bilancio lo rimedieremmo, in caso non dovessimo passare" . Sulla presenza di Ronaldo in tribuna (tra poco premiato insieme a Vieri): "Ronaldo dà la carica: emularlo può servire a dare la carica ai nostri".
Bergomi: "Serve un gol nei primi 30'"
Beppe Bergomi, in mezzo al campo con Gianluca Di Marzio, spiega cosa serve per riuscire nella rimonta: "Intensità subito, pressare forte e cercare di segnare nei primi 30' per switchare l'aspetto psicologico che all'inizio è a favore degli avversari. Per gli altri gol c'è anche il secondo tempo. Frattesi? Contro una squadra che palleggia è perfetto, e poi è uno che fa gol"
Inizia il riscaldamento
I primi a scendere in campo sono i portieri nerazzurri. Applausi per Sommer. A seguire entra anche il resto della squadra, e a San Siro scatta il boato
Chivu a Sky: "Frattesi valore aggiunto"
Cristian Chivu a Sky, ecco le sue parole a meno di un'ora dal via: "Tutto è fattibile, sta a noi e alla nostra determinazione e atteggiamento". Su Frattesi: "E' un valore aggiunto al gruppo, l'ha fatto vedere già in tante occasioni. Ha superato i problemi di inizio stagione"
Vieri-Ronaldo in tribuna
Prima della partita, a San Siro l'Inter riabbraccerà Ronaldo e Vieri, che saranno premiati prima di assistere al match in tribuna
Su Sky adesso inizia il prepartita
Ora su Sky lo studio prepartita con le analisi e le interviste prima della gara (in diretta su Sky dalle 21)
La formazione ufficiale dell'Inter
Sorpresa Frattesi: Chivu sceglie lui a centrocampo, preferendolo a Mkhitaryan, con Barella (stasera capitano) e Zielinski in regia (ancora out Calhanoglu). Senza l'infortunato Lautaro, in attacco tocca a Esposito e Thuram. Sulle fasce Luis Henrique e Dimarco, difesa con Bisseck-Akanji-Bastoni davanti a Sommer
- INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu
Darmian a Sky: "Cercare il gol senza ossessione, sarà lunga"
Darmian ha parlato a Sky nel prepartita: "Abbiamo sbagliato l'approccio poche volte in questa stagione, dobbiamo cercare il gol senza che diventi un'ossessione, sapendo che la partita sarà lunga. Dobbiamo essere noi stessi, senza presunzione"
La ricetta di Chivu
Ieri Chivu ha parlato a Sky spiegando che la rimonta è possibile: "Andiamo in campo per vincere, possiamo ribaltare il risultato ma serve mantenere equilibrio. Mi interessa l'approccio, la preparazione mentale e mostrare la nostra migliore versione. Dobbiamo anche essere pronti alla possibilità che siano 120 minuti o i rigori".
Il tabellone: quale avversaria in caso di ottavi?
Se l'Inter è obbligata a ribaltare il 3-1 dell'andata, non se la passano meglio le altre due italiane ai playoff di Champions, impegnate domani: anche Atalanta e Juventus, battute in trasferta da Dortmund (2-0) e Galatasaray (5-2), sono chiamate alla rimonta. Dopo gli spareggi si potrà definire il tabellone completo con il sorteggio del 27 febbraio. Intanto conosciamo già le coppie di squadre che potrebbero incrociare le italiane agli ottavi in caso di passaggio del turno. Per l'Inter sarebbe una tra Sporting e Manchester City
Dove vedere Inter-Bodo/Glimt
La sconfitta dell'Inter all'andata contro il Bodø/Glimt è stata solo la seconda subita da una squadra italiana contro una norvegese in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo il Milan contro il Rosenborg nel dicembre 1996 (1-2).
Il Bodø/Glimt potrebbe diventare la prima squadra norvegese a superare un turno a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/Champions League dal Lillestrøm nel primo turno del 1987/88 (contro il Linfield).
L'ultima squadra a qualificarsi in un doppio confronto a eliminazione diretta di Champions League dopo una sconfitta con almeno due gol di scarto nella gara d'andata giocata in trasferta è stato il Liverpool nel 2018/19 (contro il Barcellona in semifinale, 4-3 in aggregato). Da allora altre 11 squadre si sono trovate in questa situazione ma non sono riuscite a passare il turno.
Il Bodø/Glimt potrebbe diventare la prima squadra, al di fuori di quelle dei cinque maggiori campionati europei, a vincere quattro partite consecutive in un'edizione di Coppa dei Campioni/Champions League contro avversari provenienti da quei campionati (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia) dopo l'Ajax nel 1971/72, che in quella stagione vinse la Coppa dei Campioni.
L'Inter – che deve recuperare due gol dalla gara d'andata – ha vinto con almeno due gol di scarto solo in sei delle 52 partite giocate nella fase a eliminazione diretta della Champions League e non ha mai vinto una gara con tre o più gol di scarto nella fase a eliminazione diretta della competizione.
L'Inter ha vinto le prime quattro partite in Champions League sotto la guida di Christian Chivu, ma da allora ha perso quattro delle ultime cinque (1 vittoria). Tra gli allenatori con almeno cinque partite alla guida dell'Inter nella competizione, Chivu ha ora la percentuale di sconfitte più alta (44% - 4/9).
Il primo gol di Sondre Fet contro l'Inter nell'andata è arrivato al termine di un'azione da 16 passaggi; la sequenza più lunga che ha portato a un gol per il Bodø/Glimt in questa Champions League, nonché la sequenza più lunga che ha preceduto un gol subito dall'Inter in questa edizione.
Jens Petter Hauge ha segnato cinque gol col Bodø/Glimt in questa Champions League; nessun giocatore norvegese ne ha realizzati di più per un club norvegese in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League (cinque anche per Frode Johnsen nel 2000/01 e John Carew nel 1999/00, entrambi con il Rosenborg).
Sulla base degli Expected Goals on Target subiti, due dei tre portieri che hanno evitato più reti (autogol esclusi) in questa stagione di Champions League sono Nikita Haikin del Bodø/Glimt (+4.6, primo in classifica) e Yann Sommer dell'Inter (+2.6, terzo).
L'Inter cerca la rimonta: cosa le serve per passare
Dopo il 3-1 rimediato in Norvegia, l'Inter deve vincere con 3 gol di scarto per ribaltare il risultato e approdare agli ottavi. Con una vittoria con due gol di scarto per i nerazzurri si andrebbe ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore
Alessandro Bastoni (attualmente a quota 49) potrebbe diventare il primo giocatore italiano a disputare 50 gare da titolare con l'Inter in Coppa dei Campioni/Champions League e solamente il quinto giocatore di movimento a raggiungere questo traguardo con la squadra nerazzurra (dopo Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Iván Córdoba e Lautaro Martínez).