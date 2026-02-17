Offerte Sky
Champions LeagueSpareggi - martedì 17 febbraio 2026Spareggi - mar 17 feb
Fine
Monaco
Balogun F. 1', 18'
2 - 3
PSG
Doué D. 29', 67'Hakimi A. 41'
Monaco-Psg 2-3, gol e highlights: Doué entra e la ribalta

Il Psg ribalta una partita che in avvio sembrava stregata per la squadra di Luis Enrique. Monegaschi avanti 2-0 dopo nemmeno 20’ con la doppietta di Balogun (il primo dopo 55 secondi dal via), poi Kohn para anche un rigore a Vitinha. Dembelé si fa male ed è costretto al cambio, ma al suo posto entra Doué che impiega 2’ per accorciare e poi ispira il 2-2 di Hakimi. Nella ripresa rosso a Golovin e il Psg in superiorità numerica va a vincerla, sempre con Doué