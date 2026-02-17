Offerte Sky
GAL5
JUV2
BVB2
ATA0
BEN0
RMD1
MCO2
PSG3
Champions LeagueSpareggi - martedì 17 febbraio 2026Spareggi - mar 17 feb
Fine
Benfica
0 - 1
Real Madrid
Vinícius Júnior 50'
Benfica0 - 1 Real Madrid
Vinícius Júnior 50'
Benfica-Real Madrid 0-1, gol e highlights: decide una magia di Vinicius

Una magia di Vinicius regala al Real l’andata del playoff di Champions: nel primo tempo il Benfica resiste all’assedio delle merengues solo grazie a una prodezza di Trubin, dopo l’intervallo la sblocca il brasiliano e succede di tutto. Esultanza “esagerata”, giallo, poi il presunto insulto razzista di Prestianni (che si copre la bocca con la maglia) e Vinicius che lascia il campo, con gioco sospeso per diversi minuti. Nel finale Mourinho espulso per doppio giallo