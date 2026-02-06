Offerte Sky
Champions League Spareggi - martedì 17 febbraio 2026
Fine
B. Dortmund
Guirassy S. 3'Beier M. 42'
2 - 0
Atalanta
B. Dortmund
Guirassy S. 3'Beier M. 42'
2 - 0 Atalanta
Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: video, gol e highlights

Servirà una grande Atalanta a Bergamo per ribaltare il ko subito dai bergamaschi al Signal Iduna Park. Il Borussia Dortmund si impone 2-0 e fa un passettino in avanti verso la qualificazione. Gara subito complicata per la squadra di Palladino già sotto dopo 3’ (testa di Guirassy). L’Atalanta prova una timida reazione ma prima del break subisce anche il secondo gol da Beier. Nella ripresa il Dortmund gestisce, la squadra di Palladino ci prova ma finisce 2-0 per i tedeschi

