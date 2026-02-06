Champions LeagueSpareggi - martedì 17 febbraio 2026Spareggi - mar 17 feb
Fine
2 - 0
2 - 0
Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: video, gol e highlights
Servirà una grande Atalanta a Bergamo per ribaltare il ko subito dai bergamaschi al Signal Iduna Park. Il Borussia Dortmund si impone 2-0 e fa un passettino in avanti verso la qualificazione. Gara subito complicata per la squadra di Palladino già sotto dopo 3’ (testa di Guirassy). L’Atalanta prova una timida reazione ma prima del break subisce anche il secondo gol da Beier. Nella ripresa il Dortmund gestisce, la squadra di Palladino ci prova ma finisce 2-0 per i tedeschi