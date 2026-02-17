Champions LeagueSpareggi - martedì 17 febbraio 2026Spareggi - mar 17 feb
Galatasaray-Juventus 5-2: video, gol e highlights
Partita da incubo per la Juve nell'andata del playoff di Champions: il Gala ne fa cinque. Subito avanti i padroni di casa, ma uno scatenato Koopmeiners ribalta tutto nel primo tempo, dove va ko Bremer. La ripresa è completamente diversa: Cabal sbaglia di tutto e si fa anche espellere. Doppietta dell'ex Napoli Lang, segnano anche Sanchez e Boey. Per conquistare gli ottavi, a Torino, servirà un'impresa