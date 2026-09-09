Champions LeagueGiornata 1 - mercoledì 9 settembre 2026Giornata 1 - mer 9 set
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Liverpool-Atletico Madrid: video, gol e highlights
Esordio con vittoria ad Anfield per i Reds di Iraola, che rimontano 2-1 la squadra di Simeone. In avvio chance per Isak e Barcola, Llorente firma il vantaggio su assist del ritrovato Alvarez che si vede negare il raddoppio da Alisson. Pareggio di Szoboszlai, Barcola spreca il sorpasso ma lo trova Mac Allister. Nel finale il 3-1 di Frimpong è annullato per fuorigioco