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Champions LeagueGiornata 1 - mercoledì 9 settembre 2026Giornata 1 - mer 9 set
Fine
Liverpool
Szoboszlai D. 40'Mac Allister A. 50'
2 - 1
Atletico Madrid
Llorente M. 17'
Liverpool
Szoboszlai D. 40'Mac Allister A. 50'
2 - 1 Atletico Madrid
Llorente M. 17'
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Liverpool-Atletico Madrid: video, gol e highlights

Esordio con vittoria ad Anfield per i Reds di Iraola, che rimontano 2-1 la squadra di Simeone. In avvio chance per Isak e Barcola, Llorente firma il vantaggio su assist del ritrovato Alvarez che si vede negare il raddoppio da Alisson. Pareggio di Szoboszlai, Barcola spreca il sorpasso ma lo trova Mac Allister. Nel finale il 3-1 di Frimpong è annullato per fuorigioco

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