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Champions LeagueGiornata 1 - mercoledì 9 settembre 2026Giornata 1 - mer 9 set
Fine
PSG
Dembélé O. 17', 23'Torres F. 31', 47', 57'Ruiz F. 87'
6 - 1
Slovan
Suleiman Camara 58'
PSG
Dembélé O. 17', 23'Torres F. 31', 47', 57'Ruiz F. 87'
6 - 1 Slovan
Suleiman Camara 58'
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PSG-Slovan: video, gol e highlights

Tutto facile al Parco dei Principi per i bi-campioni d'Europa in carica, che passeggiano all'esordio in Champions contro la squadra di Yaya Touré. Nella prima mezz'ora mettono al sicuro il risultato la doppietta di Dembélé e la rete di Torres, che arrotonda a inizio ripresa con altri due gol per la tripletta personale. Camara accorcia con una prodezza, nel finale il sesto gol di Fabian Ruiz chiude i giochi per la squadra di Luis Enrique

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