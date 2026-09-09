Champions LeagueGiornata 1 - mercoledì 9 settembre 2026Giornata 1 - mer 9 set
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PSG-Slovan: video, gol e highlights
Tutto facile al Parco dei Principi per i bi-campioni d'Europa in carica, che passeggiano all'esordio in Champions contro la squadra di Yaya Touré. Nella prima mezz'ora mettono al sicuro il risultato la doppietta di Dembélé e la rete di Torres, che arrotonda a inizio ripresa con altri due gol per la tripletta personale. Camara accorcia con una prodezza, nel finale il sesto gol di Fabian Ruiz chiude i giochi per la squadra di Luis Enrique