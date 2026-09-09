42' - Ammonito Gilmour
Napoli-Arsenal, il risultato in diretta LIVE
Sfida di grande prestigio in Champions per un Napoli che deve riscattare un avvio di campionato non brillantissimo e affronta al Maradona i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Senza Anguissa e McTominay, Allegri con De Bruyne dal 1', Hojlund davanti. Per Arteta, Calafiori in panchina, c'è Gyokeres dal 1'. Diretta sull'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass, per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime
45' - Saka si divora il gol del vantaggio, gran palla di Odgaard per l'esterno che a tu per tu con Meret manca incredibilmente la porta
39' - Altra conclusione da fuori per l'Arsenal, di nuovo Saka e di nuovo palla molto oltre la traversa
35' - Ancora l'Arsenal lavora palla nei trenta metri del Napoli, Rice si libera per calciare, pallone abbondantemente alto
Bukayo Saka ha tentato 3 tiri in questa partita, più di ogni altro giocatore (più di Eberechi Eze - 2 per lui).
30' - Il Napoli prova a rispondere con Alisson da sinistra, cross rasoterra, teso, Rice libera
29' - Altra percussione centrale da parte dei Gunners con Saka che al momento di calciare sbuccia letteralmente la palla dall'altezza del rigore e il Napoli si salva
28' - Ancora l'Arsenal prova a muovere palla da destra a sinistra, Eze la sistema, rientra e calcia con il destro sul primo palo, palla fuori
22' - Arsenal vicinissimo al vantaggio, Eze di sponda dal secondo palo a centro area per la testa di Merino che colpisce a colpo sicuro ma Meret salva in angolo con un grande intervento
Il 46.3% delle azioni negli ultimi 15 minuti si sono sviluppate nella trequarti del Napoli.
16' - Buon momento del Napoli che recupera palla poi la stessa arriva a Politano che da destra si accentra e calcia, Raya blocca
15' - La risposta del Napoli in ripartenza con palla a De Bruyne il quale calcia fortissimo dai 20 metri, in qualche modo Raya riesce a parare
13' - Hincapié riesce a trovare un cross d'esterno per Saka che si coordina e in semirovesciata impegna Meret che para, però, senza grossi problemi
10' - Problemi muscolari per Meret, si scalda precauzionalmente Milinkovic-Savic
9' - Ripartenza velocissima del Napoli con Hojlund che corre per 40 metri palla al piede poi cede ad Alisson che è defilato, calcia lo stesso ma non inquadra la porta
8' - Ancora Arsenal che riconquista e verticalizza, Eze sposta e calcia dal limite, palla deviata in angolo
6' - Tentativo di accerchiamento da parte dell'Arsenal che prova la conclusione con Saka, tiro respinto da una densissima difesa del Napoli
4' - Buon atteggiamento del Napoli in avvio, la squadra di Allegri sembra comunque propositiva in questo inizio di partita
Napoli-Arsenal 0-0 LIVE
Si parte al Maradona
Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del Nepal
Le squadre stanno entrando in campo, tra poco l'inno della Champions
Riccardo Calafiori dell'Arsenal ha fornito un assist nella sua unica precedente apparizione con la maglia del club su questo campo, nella vittoria per 2-0 del Bologna nel 2024
David Raya ha mantenuto la porta inviolata in nove partite di Champions League la scorsa stagione, contribuendo in modo determinante al record di miglior difesa della competizione per i Gunners (7 gol subiti).
Questa è la quarta partecipazione del Napoli alla fase a gironi/lega di Champions League nelle ultime cinque stagioni. L'Arsenal partecipa per la quarta volta consecutiva alla fase a gironi/lega di Champions League e per la 23esima in totale.
Allegri: "Bisogna giocare bene tecnicamente, ogni errore lo paghi"
"Nel calcio conta tutto, è importante la tattica ma è un gioco talmente meraviglioso che c'entra anche la furbizia e il capire il momento, queste sono tutte cose allenabili. Dobbiamo giocare bene tecnicamente, sbagliare il meno possibile perché, soprattutto in una gara europea, gli errori li paghi immediatamente".
Champions League, nessuno come Haaland: 59 gol in altrettante partite giocate
Erling Haaland è ripartito esattamente come aveva finito: facendo gol. L'attaccante ha realizzato una doppietta decisiva nella prima giornata della League Phase, permettendo al Manchester City di imporsi per 2-0 sul campo del Porto. Il norvegese ha ora esattamente un gol di media a partita in Champions League: 59 reti in altrettante presenze, nessun giocatore dei Citizens è come lui
Nessuno come Haaland: media di un gol a partita in Champions LeagueVai al contenuto
Manna: "Lang? Non ha avuto un comportamento idoneo, ma si è scusato"
"Non bisogna fare allarmismi per questo avvio, abbiamo perso due partite ma facendo buone prestazioni, soprattutto con l'Inter". Sulla mancata presenza di Lang nella lista di stasera: "Non ha avuto un comportamento idoneo durante la settimana e guarderà la partita accanto a me, ma non c'è nessun caso, il giocatore si è scusato con l'allenatore e con il gruppo, amiamo dire la verità ed è tutto a posto, sono cose che capitano"
Champions League, gli allenatori con più presenze: Mourinho sale a quota 161
José Mourinho continua a collezionare panchine in Champions League. Lo Special One, tornato alla guida del Real Madrid, è salito a quota 161 presenze nella massima competizione europea per club. In testa alla classifica resta però Carlo Ancelotti, ancora nettamente distante (dati: Transfermarkt)
Gli allenatori con più presenze in Champions League: Mourinho sale a quota 161Vai al contenuto
Champions 2026/27, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la top 11
Un semplice 4-4-2 che di 'semplice' non ha proprio nulla. Il portale specializzato Transfermarkt ha stilato l'undici più prezioso della Champions League 2026/27. Neanche a dirlo, è una formazione piena di stelle, guidata da Donnarumma in porta e con Haaland in attacco. Il valore? Pazzesco: quasi un miliardo e mezzo di euro. Di seguito la top 11
Champions 2026/27, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la top 11Vai al contenuto
L'Arsenal ha vinto tutte le prime tre partite di Premier League della stagione, compresa la vittoria casalinga per 2-1 contro i rivali cittadini del Chelsea lo scorso fine settimana.
Champions League LIVE: Liverpool-Atletico e non solo, il prepartita in diretta con Sky Calcio Show
L'Arsenal ha posto fine a un'attesa di 22 anni per sollevare il trofeo della Premier League la scorsa stagione e ha anche vinto il Community Shield di agosto, la partita inaugurale del campionato, battendo il Manchester City per 3-0.
Rrahmani: "Test importante, vediamo dove possiamo arrivare"
"Dico sempre che nel calcio devi pensare al presente. Non al passato, che a volte può essere bugiardo, ma al futuro e a quello che ti può portare benefici. Ci sono partite nelle quali può succedere di tutto, dipende anche dall’avversario. Stasera sarà un test molto importante. Vediamo dove possiamo arrivare"
L'Arsenal ha raggiunto la finale di Champions League lo scorso maggio, segnando per primo contro il Paris Saint-Germain, ma perdendo poi ai rigori.
Il Napoli ha iniziato la stagione di Serie A con una vittoria a Genoa, seguita dalle sconfitte subite contro Como e in trasferta contro l'Inter.
Il Napoli ha vinto la Coppa UEFA nel 1989, mentre il suo miglior risultato in UEFA Champions League è stato il raggiungimento dei quarti di finali nel 2023
La formazione dell'Arsenal in grafica
Arsenal, le scelte di formazione
Arteta mischia le carte. Gioca Gyokeres come riferimento pi avanzato, Merino a centrocampo con Rice, a sinistra Eze sulla trequarti con Odgaard e Saka. Dietro gioca Hincapié, panchina per Calafiori
Napoli, le scelte di formazione
Scelte quasi obbligate, specialmente a centrocampo per Allegri. Con McTominay e Anguissa out, Gilmour ritrova una maglia da titolare accanto a Lobotka e De Bruyne. Hojlund come di consueto riferimento più avanzato con Politano e Alisson ai lati
L'Arsenal ha vinto la Coppa delle Coppe nel 1994; ha raggiunto due volte la finale di Champions League, perdendo entrambe le volte, una nella scorsa stagione e l'altra nel 2006
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano. Hojlund, Alisson. All. Allegri
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Merino, Rice; Saka, Ødegaard, Eze; Gyokeres. All. Arteta
Statistiche e curiosità
Questo sarà il quinto confronto in assoluto tra Napoli e Arsenal, il primo dai quarti di finale di UEFA Europa League 2018/19. I Gunners hanno vinto tre dei quattro precedenti (1P), mantenendo la porta inviolata in tutte e tre le occasioni.
Napoli, solo tre ko contro inglesi in 13 gare in casa disputate in Europa
Il Napoli ha perso solo tre delle 13 partite casalinghe disputate contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee (8 vittorie, 2 pareggi), ma è stato sconfitto nella più recente in Champions League contro il Chelsea nel gennaio di quest'anno (2-3).
Arsenal, una sola vittoria nelle ultime sei trasferte con italiane
L'Arsenal ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Champions League (1 pareggio, 4 sconfitte), non riuscendo a segnare in cinque di queste. L'unica vittoria è arrivata proprio quest'anno, nel 3-1 contro l'Inter dello scorso gennaio
Napoli, solo due ko in casa nelle ultime 21 in Champions
Il Napoli ha perso solo due delle sue ultime 21 partite casalinghe in Champions League (12 vittorie, 7 pareggi), ma è uscito sconfitto nell'ultima per 3-2 contro il Chelsea nel gennaio di quest'anno. Nonostante le 37 partite casalinghe totali disputate tra UEFA Champions League e Coppa dei Campioni, il Napoli non ha mai subito due sconfitte consecutive in casa
Arsenal mai sconfitta nei tempi regolamentari nella scorsa Champions
L'Arsenal, finalista della scorsa edizione, è stata l'unica squadra a non perdere mai nei tempi regolamentari nella UEFA Champions League 2025/26 (11 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte). I Gunners sono stati in svantaggio per soli 42 minuti e 48 secondi, il dato più basso tra tutte le formazioni partecipanti.
Arsenal squadra che ha subito il minor numero di gol nella scorsa Champions
Nonostante il percorso fino alla finale di Champions League 2026 e le 15 partite disputate, l'Arsenal è la formazione che ha subito il minor numero di gol nella stagione 2025/26 (sette). Il dato di expected goals subiti per 90 minuti dei Gunners è stato di appena 0.9, il più basso dell'intera competizione.
Raya, clean sheet nel 53% delle gare da titolare in Champions
David Raya dell'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata nel 53% delle sue gare da titolare in Champions League (19 su 36), la percentuale più alta tra tutti i portieri nella competizione (minimo 25 gare dal primo minuto).
De Bruyne ha partecipato a 12 gol in 17 gare contro l'Arsenal
Kevin De Bruyne ha partecipato a 12 gol nelle sue ultime 17 gare da titolare contro l'Arsenal in tutte le competizioni (8 gol, 4 assist), inclusi cinque nelle ultime tre sfide (3 gol, 2 assist).
I numeri difensivi di Magalhaes
Dall'inizio della stagione 2024/25, il difensore dell'Arsenal Gabriel Magalhães ha vinto 82 dei suoi 121 duelli ingaggiati in Champions League. Tra i 174 giocatori coinvolti in 100 o più duelli nella competizione in questo periodo, la sua percentuale di successo è la più alta (68%).
I numeri di Bruno Guimaraes sui passaggi
Bruno Guimarães dell'Arsenal ha registrato una media di 2.2 passaggi che rompono la linea difensiva per 90 in Champions League la scorsa stagione, più di qualsiasi altro giocatore (minimo 300 minuti giocati). Il compagno di squadra Martin Ødegaard si è classificato terzo in questa particolare metrica (2.1)