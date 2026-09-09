"Non bisogna fare allarmismi per questo avvio, abbiamo perso due partite ma facendo buone prestazioni, soprattutto con l'Inter". Sulla mancata presenza di Lang nella lista di stasera: "Non ha avuto un comportamento idoneo durante la settimana e guarderà la partita accanto a me, ma non c'è nessun caso, il giocatore si è scusato con l'allenatore e con il gruppo, amiamo dire la verità ed è tutto a posto, sono cose che capitano"