Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
NAP0
ARS0
SPO1
GS1
PSG3
SLO0
LIV1
ATM1
BAR5
FEY1
VFB3
VIK1
Champions LeagueGiornata 1 - mercoledì 9 settembre 2026Giornata 1 - mer 9 set
LIVE1T
Napoli
0 - 0
Arsenal
Napoli0 - 0 Arsenal
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Napoli-Arsenal, il risultato in diretta LIVE

Sfida di grande prestigio in Champions per un Napoli che deve riscattare un avvio di campionato non brillantissimo e affronta al Maradona i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Senza Anguissa e McTominay, Allegri con De Bruyne dal 1', Hojlund davanti. Per Arteta, Calafiori in panchina, c'è Gyokeres dal 1'. Diretta sull'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass, per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime

LIVERPOOL-ATLETICO LIVE

LIVE

45' - Saka si divora il gol del vantaggio, gran palla di Odgaard per l'esterno che a tu per tu con Meret manca incredibilmente la porta

ammonizione!

42' - Ammonito Gilmour

39' - Altra conclusione da fuori per l'Arsenal, di nuovo Saka e di nuovo palla molto oltre la traversa

35' - Ancora l'Arsenal lavora palla nei trenta metri del Napoli, Rice si libera per calciare, pallone abbondantemente alto

statistiche

Bukayo Saka ha tentato 3 tiri in questa partita, più di ogni altro giocatore (più di Eberechi Eze - 2 per lui).

30' - Il Napoli prova a rispondere con Alisson da sinistra, cross rasoterra, teso, Rice libera

29' - Altra percussione centrale da parte dei Gunners con Saka che al momento di calciare sbuccia letteralmente la palla dall'altezza del rigore e il Napoli si salva

28' - Ancora l'Arsenal prova a muovere palla da destra a sinistra, Eze la sistema, rientra e calcia con il destro sul primo palo, palla fuori

22' - Arsenal vicinissimo al vantaggio, Eze di sponda dal secondo palo a centro area per la testa di Merino che colpisce a colpo sicuro ma Meret salva in angolo con un grande intervento

statistiche

Il 46.3% delle azioni negli ultimi 15 minuti si sono sviluppate nella trequarti del Napoli.

16' - Buon momento del Napoli che recupera palla poi la stessa arriva a Politano che da destra si accentra e calcia, Raya blocca

15' - La risposta del Napoli in ripartenza con palla a De Bruyne il quale calcia fortissimo dai 20 metri, in qualche modo Raya riesce a parare

13' - Hincapié riesce a trovare un cross d'esterno per Saka che si coordina e in semirovesciata impegna Meret che para, però, senza grossi problemi

10' - Problemi muscolari per Meret, si scalda precauzionalmente Milinkovic-Savic

9' - Ripartenza velocissima del Napoli con Hojlund che corre per 40 metri palla al piede poi cede ad Alisson che è defilato, calcia lo stesso ma non inquadra la porta

8' - Ancora Arsenal che riconquista e verticalizza, Eze sposta e calcia dal limite, palla deviata in angolo

6' - Tentativo di accerchiamento da parte dell'Arsenal che prova la conclusione con Saka, tiro respinto da una densissima difesa del Napoli

4' - Buon atteggiamento del Napoli in avvio, la squadra di Allegri sembra comunque propositiva in questo inizio di partita

calcio d'inizio!

Napoli-Arsenal 0-0 LIVE

Si parte al Maradona

Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del Nepal

Le squadre stanno entrando in campo, tra poco l'inno della Champions

statistiche

Riccardo Calafiori dell'Arsenal ha fornito un assist nella sua unica precedente apparizione con la maglia del club su questo campo, nella vittoria per 2-0 del Bologna nel 2024

statistiche

David Raya ha mantenuto la porta inviolata in nove partite di Champions League la scorsa stagione, contribuendo in modo determinante al record di miglior difesa della competizione per i Gunners (7 gol subiti).

statistiche

Questa è la quarta partecipazione del Napoli alla fase a gironi/lega di Champions League nelle ultime cinque stagioni. L'Arsenal partecipa per la quarta volta consecutiva alla fase a gironi/lega di Champions League e per la 23esima in totale.

Allegri: "Bisogna giocare bene tecnicamente, ogni errore lo paghi"

"Nel calcio conta tutto, è importante la tattica ma è un gioco talmente meraviglioso che c'entra anche la furbizia e il capire il momento, queste sono tutte cose allenabili. Dobbiamo giocare bene tecnicamente, sbagliare il meno possibile perché, soprattutto in una gara europea, gli errori li paghi immediatamente".

Champions League, nessuno come Haaland: 59 gol in altrettante partite giocate

Erling Haaland è ripartito esattamente come aveva finito: facendo gol. L'attaccante ha realizzato una doppietta decisiva nella prima giornata della League Phase, permettendo al Manchester City di imporsi per 2-0 sul campo del Porto. Il norvegese ha ora esattamente un gol di media a partita in Champions League: 59 reti in altrettante presenze, nessun giocatore dei Citizens è come lui

Nessuno come Haaland: media di un gol a partita in Champions League

Nessuno come Haaland: media di un gol a partita in Champions League

Vai al contenuto

Manna: "Lang? Non ha avuto un comportamento idoneo, ma si è scusato"

"Non bisogna fare allarmismi per questo avvio, abbiamo perso due partite ma facendo buone prestazioni, soprattutto con l'Inter". Sulla mancata presenza di Lang nella lista di stasera: "Non ha avuto un comportamento idoneo durante la settimana e guarderà la partita accanto a me, ma non c'è nessun caso, il giocatore si è scusato con l'allenatore e con il gruppo, amiamo dire la verità ed è tutto a posto, sono cose che capitano"

Champions League, gli allenatori con più presenze: Mourinho sale a quota 161

José Mourinho continua a collezionare panchine in Champions League. Lo Special One, tornato alla guida del Real Madrid, è salito a quota 161 presenze nella massima competizione europea per club. In testa alla classifica resta però Carlo Ancelotti, ancora nettamente distante (dati: Transfermarkt)

Gli allenatori con più presenze in Champions League: Mourinho sale a quota 161

Gli allenatori con più presenze in Champions League: Mourinho sale a quota 161

Vai al contenuto

Champions 2026/27, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la top 11

Un semplice 4-4-2 che di 'semplice' non ha proprio nulla. Il portale specializzato Transfermarkt ha stilato l'undici più prezioso della Champions League 2026/27. Neanche a dirlo, è una formazione piena di stelle, guidata da Donnarumma in porta e con Haaland in attacco. Il valore? Pazzesco: quasi un miliardo e mezzo di euro. Di seguito la top 11

Champions 2026/27, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la top 11

Champions 2026/27, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la top 11

Vai al contenuto
statistiche

L'Arsenal ha vinto tutte le prime tre partite di Premier League della stagione, compresa la vittoria casalinga per 2-1 contro i rivali cittadini del Chelsea lo scorso fine settimana.

Champions League LIVE: Liverpool-Atletico e non solo, il prepartita in diretta con Sky Calcio Show

statistiche

L'Arsenal ha posto fine a un'attesa di 22 anni per sollevare il trofeo della Premier League la scorsa stagione e ha anche vinto il Community Shield di agosto, la partita inaugurale del campionato, battendo il Manchester City per 3-0.

Rrahmani: "Test importante, vediamo dove possiamo arrivare"

"Dico sempre che nel calcio devi pensare al presente. Non al passato, che a volte può essere bugiardo, ma al futuro e a quello che ti può portare benefici. Ci sono partite nelle quali può succedere di tutto, dipende anche dall’avversario. Stasera sarà un test molto importante. Vediamo dove possiamo arrivare"

statistiche

L'Arsenal ha raggiunto la finale di Champions League lo scorso maggio, segnando per primo contro il Paris Saint-Germain, ma perdendo poi ai rigori.

statistiche

Il Napoli ha iniziato la stagione di Serie A con una vittoria a Genoa, seguita dalle sconfitte subite contro Como e in trasferta contro l'Inter.

statistiche

Il Napoli ha vinto la Coppa UEFA nel 1989, mentre il suo miglior risultato in UEFA Champions League è stato il raggiungimento dei quarti di finali nel 2023

La formazione dell'Arsenal in grafica

Arsenal, le scelte di formazione

Arteta mischia le carte. Gioca Gyokeres come riferimento pi avanzato, Merino a centrocampo con Rice, a sinistra Eze sulla trequarti con Odgaard e Saka. Dietro gioca Hincapié, panchina per Calafiori

Napoli, le scelte di formazione

Scelte quasi obbligate, specialmente a centrocampo per Allegri. Con McTominay e Anguissa out, Gilmour ritrova una maglia da titolare accanto a Lobotka e De Bruyne. Hojlund come di consueto riferimento più avanzato con Politano e Alisson ai lati

statistiche

L'Arsenal ha vinto la Coppa delle Coppe nel 1994; ha raggiunto due volte la finale di Champions League, perdendo entrambe le volte, una nella scorsa stagione e l'altra nel 2006

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano. Hojlund, Alisson. All. Allegri

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Merino, Rice; Saka, Ødegaard, Eze; Gyokeres. All. Arteta

Statistiche e curiosità

Questo sarà il quinto confronto in assoluto tra Napoli e Arsenal, il primo dai quarti di finale di UEFA Europa League 2018/19. I Gunners hanno vinto tre dei quattro precedenti (1P), mantenendo la porta inviolata in tutte e tre le occasioni.

Napoli, solo tre ko contro inglesi in 13 gare in casa disputate in Europa

Il Napoli ha perso solo tre delle 13 partite casalinghe disputate contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee (8 vittorie, 2 pareggi), ma è stato sconfitto nella più recente in Champions League contro il Chelsea nel gennaio di quest'anno (2-3).

Arsenal, una sola vittoria nelle ultime sei trasferte con italiane

L'Arsenal ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Champions League (1 pareggio, 4 sconfitte), non riuscendo a segnare in cinque di queste. L'unica vittoria è arrivata proprio quest'anno, nel 3-1 contro l'Inter dello scorso gennaio

Napoli, solo due ko in casa nelle ultime 21 in Champions

Il Napoli ha perso solo due delle sue ultime 21 partite casalinghe in Champions League (12 vittorie, 7 pareggi), ma è uscito sconfitto nell'ultima per 3-2 contro il Chelsea nel gennaio di quest'anno. Nonostante le 37 partite casalinghe totali disputate tra UEFA Champions League e Coppa dei Campioni, il Napoli non ha mai subito due sconfitte consecutive in casa

Arsenal mai sconfitta nei tempi regolamentari nella scorsa Champions

L'Arsenal, finalista della scorsa edizione, è stata l'unica squadra a non perdere mai nei tempi regolamentari nella UEFA Champions League 2025/26 (11 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte). I Gunners sono stati in svantaggio per soli 42 minuti e 48 secondi, il dato più basso tra tutte le formazioni partecipanti.

Arsenal squadra che ha subito il minor numero di gol nella scorsa Champions

Nonostante il percorso fino alla finale di Champions League 2026 e le 15 partite disputate, l'Arsenal è la formazione che ha subito il minor numero di gol nella stagione 2025/26 (sette). Il dato di expected goals subiti per 90 minuti dei Gunners è stato di appena 0.9, il più basso dell'intera competizione.

Raya, clean sheet nel 53% delle gare da titolare in Champions

David Raya dell'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata nel 53% delle sue gare da titolare in Champions League (19 su 36), la percentuale più alta tra tutti i portieri nella competizione (minimo 25 gare dal primo minuto).

De Bruyne ha partecipato a 12 gol in 17 gare contro l'Arsenal

Kevin De Bruyne ha partecipato a 12 gol nelle sue ultime 17 gare da titolare contro l'Arsenal in tutte le competizioni (8 gol, 4 assist), inclusi cinque nelle ultime tre sfide (3 gol, 2 assist).

I numeri difensivi di Magalhaes

Dall'inizio della stagione 2024/25, il difensore dell'Arsenal Gabriel Magalhães ha vinto 82 dei suoi 121 duelli ingaggiati in Champions League. Tra i 174 giocatori coinvolti in 100 o più duelli nella competizione in questo periodo, la sua percentuale di successo è la più alta (68%).

I numeri di Bruno Guimaraes sui passaggi

Bruno Guimarães dell'Arsenal ha registrato una media di 2.2 passaggi che rompono la linea difensiva per 90 in Champions League la scorsa stagione, più di qualsiasi altro giocatore (minimo 300 minuti giocati). Il compagno di squadra Martin Ødegaard si è classificato terzo in questa particolare metrica (2.1)