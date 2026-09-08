Da oggi torna la Champions League con tre giorni di partite e spettacolo in diretta su Sky e in streaming su NOW. Nel video l’attesa a Sky Calcio Club per il debutto delle 4 italiane. Per Marocchi: "Tutte devono arrivare almeno ai playoff". Costacurta: "L’Inter è forte ma, secondo me, ce ne sono 5 o 6 più forti". Bergomi avvisa i nerazzurri: "Il Real ha i giocatori più pericolosi per come è strutturata la squadra di Chivu". Marchegiani punta su Como e Roma: "Possono essere le sorprese"