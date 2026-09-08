Porto-Manchester City, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Derby tutto italiano in panchina nella sfida della prima giornata di Champions League tra Porto e Manchester City. Farioli con André Silva al centro dell'attacco. Pepé e William Gomes ai lati. Maresca schiera Foden con Cherki e Semenyo alle spalle di Haaland. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Nehuén Pérez, Martim Fernandes; Varela, Rosário, Gabriel Veiga; William Gomes, André Silva, Pepê. All. Farioli
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, Gvardiol; Bouaddi, Fernández; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland. All. Maresca
in evidenza
Champions, come andranno Inter, Napoli, Roma e Como? Le aspettative sul debutto europeo
Da oggi torna la Champions League con tre giorni di partite e spettacolo in diretta su Sky e in streaming su NOW. Nel video l’attesa a Sky Calcio Club per il debutto delle 4 italiane. Per Marocchi: "Tutte devono arrivare almeno ai playoff". Costacurta: "L’Inter è forte ma, secondo me, ce ne sono 5 o 6 più forti". Bergomi avvisa i nerazzurri: "Il Real ha i giocatori più pericolosi per come è strutturata la squadra di Chivu". Marchegiani punta su Como e Roma: "Possono essere le sorprese"
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Champions League, i giocatori più preziosi esclusi dalle rose delle squadre
Non c'è Federico Chiesa nella lista Champions dei reds, così come è stato tagliato il giapponese Endo. Molti sono out per infortunio, come Mendy del Real, uomo da due Champions vinte giocando le finali da titolare. Out anche due giovani dall'Aston Villa che ha semplicemente troppi giocatori in squadra. E pensare che, per lo stesso motivo, due anni fa avevano tagliato un certo Donyell Malen…
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Champions League, minuto di silenzio per le vittime delle alluvioni in Nepal
Il calcio europeo renderà omaggio alle vittime delle inondazioni improvvise che hanno devastato il Nepal il 26 agosto. Inter e Real Madrid giocheranno con il lutto al braccio
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Pallone d'Oro 2026, candidati finalisti e nominations premi: c'è Lautaro Martinez
Gli organizzatori del Pallone d'Oro hanno svelato i candidati ai premi per l'edizione 2026. La premiazione si terrà per la prima volta a Londra, il 26 ottobre prossimo. Di seguito tutte le nominations, declinate naturalmente sia al maschile che al femminile del miglior club, allenatore, portiere, giovane talenti oltre ai 30 candidati Pallone d'Oro femminile e maschile: tra questi c'è anche Lautaro Martinez dell'Inter, l'unico della Serie A
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Champions League 2026-27: quanto si guadagnerà e i ricavi minimi delle italiane
Su Sky inizia finalmente la Champions: ma quanto possono guadagnare i trentasei club al via? E quali dovrebbero essere le cifre minime sicure per le quattro italiane pronte a giocare la coppa più bella? Calcio e Finanza ha stilato tutti i numeri dettagliati degli introiti, per un totale di quasi 2,5 miliardi da dividere tra tutte le squadre partecipanti.
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La formazione del Porto in grafica
Lo spogliatoio del Porto all' Estadio Do Dragao
La formazione del Manchester City in grafica
Porto, le scelte di formazione
Farioli con André Silva al centro dell'attacco. Ai suoi fianchi giocano William Gomes e Pepé. Varela nel trio di centrocampisti completato da Rosario e Gabriel Veiga. Kiwior al centro della difesa
Manchester City, le scelte di formazione
Maresca sceglie Foden per il ruolo di trequarti sinistro con Cherki e Semenyo alle spalle di Haaland. A centrocampo Enzo Fernandez con Bouaddi. Gvardiol in difesa a sinistra
Le formazioni ufficiali
PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Nehuén Pérez, Martim Fernandes; Varela, Rosário, Gabriel Veiga; William Gomes, André Silva, Pepê. All. Farioli
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, Gvardiol; Bouaddi, Fernández; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland. All. Maresca
Statistiche e curiosità
Porto e Manchester City si sono affrontati quattro volte in Europa, per un bilancio di un pareggio e tre vittorie degli inglesi. L'unico precedente tra le due squadre in UEFA Champions League, all'Estádio Do Dragão, risale all'edizione 2020/21 ed è terminato 0-0.
Il Porto ha vinto solo due delle ultime sedici gare contro inglesi in Europa
Il Porto ha vinto soltanto due delle ultime 16 partite (4 pareggi, 10 sconfitte) contro squadre inglesi nelle grandi competizioni europee, segnando solo nove gol nel parziale (0.56 a partita).
Man City vincente all'esordio in Champions in sei delle ultime 7 stagioni
Il Manchester City ha vinto la gara d'esordio in UEFA Champions League in sei delle ultime sette stagioni (1 pareggio); l'ultima sconfitta dei Citizens al debutto risale all'edizione 2018/19, contro il Lione (1-2).
Maresca quarto allenatore a guidare il City in Champions League
Enzo Maresca sarà il quarto allenatore a guidare il Manchester City in UEFA Champions League, dopo Roberto Mancini, Manuel Pellegrini e Pep Guardiola. Nessuno dei tre predecessori ha mai perso la gara d'esordio (2 vittorie, 1 pareggio) e gli ultimi due hanno entrambi vinto con almeno tre gol di scarto (successo per 3-0 di Pellegrini e per 4-0 di Guardiola)
Manchester City ko in 9 delle ultime 17 gare di Champions
Il Manchester City ha perso nove delle ultime 17 partite di UEFA Champions League (6 vittorie, 2 pareggi), dopo avere collezionato una striscia di 26 gare senza sconfitte tra settembre 2022 e ottobre 2024
Farioli, 18° allenatore a guidare il Porto in Champions
Francesco Farioli farà il suo debutto in questa UEFA Champions League, diventando così il 18˚ allenatore differente a guidare il Porto nella competizione. Il tecnico italiano ha condotto i portoghesi ai quarti di finale di UEFA Europa League nella scorsa stagione, vincendo sette delle 12 partite disputate nel torneo.
Haaland a due gol dal record di gol in Champions detenuto da Aguero
Erling Haaland ha segnato 34 gol in 39 match di UEFA Champions League con il Manchester City, ed è soltanto a due marcature dal record del club detenuto da Sergio Agüero (36). Inoltre, dalla stagione 2022/23, solo Kylian Mbappé (37) ha realizzato più delle 34 reti del norvegese nella competizione.
André Silva, sei gol in Champions nella sua prima avventura al Porto
André Silva è tornato al Porto e potrebbe giocare la sua prima partita in UEFA Champions League con il club dal marzo 2017. Durante la prima esperienza con i Dragões, l'attaccante ha preso parte a sei marcature (quattro reti, due assist) in otto partite di Champions League, con la media di una partecipazione al gol ogni 101 minuti.
I numeri di Cherki sui passaggi
Tra i giocatori con almeno 300 minuti giocati, Rayan Cherki, del Manchester City, è stato l'unico a mantenere una media di almeno due 'line breaking passes' in area per 90 minuti (2.3) nella scorsa edizione di UEFA Champions League.
Cosa lascia in eredità l'addio di Rodri
Nelle sette stagioni disputate con i Citizens (dal 2019/20 al 2025/26), il Manchester City ha perso solo sei delle 52 partite di UEFA Champions League in cui Rodri è partito titolare (il 12%), contro le otto sconfitte subite nelle 25 gare in cui non era nell'XI iniziale (il 32%).