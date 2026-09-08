Esordio amaro per l'Inter in Champions League: al Bernabeu i nerazzurri cadono 2-1 contro il Real Madrid. L'MVP della partita è Bellingham (7,5): Mbappé e Valverde prendono 7, male Cucurella (5). Nell'Inter il migliore è Diouf (7,5): bene anche Carlos Augusto e Lautaro (7 per entrambi), Pepo Martinez (5,5) condiziona il match con l'errore che porta al 2-0 Real, poi tanti interventi importanti. Tutti i voti del match a cura di Fabio Caressa

LA CRONACA DELLA PARTITA