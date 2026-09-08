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Real Madrid-Inter 2-1, le pagelle della partita di Champions League

Champions League
©IPA/Fotogramma

Esordio amaro per l'Inter in Champions League: al Bernabeu i nerazzurri cadono 2-1 contro il Real Madrid. L'MVP della partita è Bellingham (7,5): Mbappé e Valverde prendono 7, male Cucurella (5). Nell'Inter il migliore è Diouf (7,5): bene anche Carlos Augusto e Lautaro (7 per entrambi), Pepo Martinez (5,5) condiziona il match con l'errore che porta al 2-0 Real, poi tanti interventi importanti. Tutti i voti del match a cura di Fabio Caressa

LA CRONACA DELLA PARTITA

Pagelle
Real Madrid
Thibaut Courtois
voto 7
Thibaut Courtois
Real Madrid
Denzel Dumfries
voto 5.5
Denzel Dumfries
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Real Madrid
Ibrahima Konaté
voto 6
Ibrahima Konaté
Real Madrid
Dean Huijsen
voto 7
Dean Huijsen
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Real Madrid
Marc Cucurella
voto 5
Marc Cucurella
Real Madrid
Trent Alexander-Arnold
voto 5
Trent Alexander-Arnold
Real Madrid
Federico Valverde
voto 7
Federico Valverde
Real Madrid
Brahim Díaz
voto 6
Brahim Díaz
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mvp
Real Madrid
Jude Bellingham
voto 7.5
Jude Bellingham
Real Madrid
Vinícius Júnior
voto 7
Vinícius Júnior
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Real Madrid
Kylian Mbappé
voto 7
Kylian Mbappé
I subentrati
S.V.
Y.Diomande dal 78'
6.5
A.Carreras dal 86'
S.V.
C.Espí dal 92'
S.V.
All. Mourinho 6.5
Inter
Josep Martínez
voto 5.5
Josep Martínez
Inter
Benjamin Pavard
voto 5.5
Benjamin Pavard
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Inter
Yann Bisseck
voto 6.5
Yann Bisseck
Inter
Alessandro Bastoni
voto 6.5
Alessandro Bastoni
pubblicità
Inter
Andy Diouf
voto 7.5
Andy Diouf
Inter
Nicolò Barella
voto 6
Nicolò Barella
Inter
Hakan Çalhanoglu
voto 6
Hakan Çalhanoglu
Inter
Curtis Jones
voto 6
Curtis Jones
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Inter
Carlos Augusto
voto 7
Carlos Augusto
Inter
Marcus Thuram
voto 5.5
Marcus Thuram
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Inter
Lautaro Martínez
voto 7
Lautaro Martínez
I subentrati
J.Stones dal 45'
6
5.5
P.Sucic dal 59'
5
A.Bonny dal 59'
6
6
All. Chivu 6

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