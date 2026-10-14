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Champions LeagueGiornata 2 - mercoledì 14 ottobre 2026Giornata 2 - mer 14 ott
Fine
LASK
Ljubicic R. 63'Flecker F. 74', 77'
3 - 6
Liverpool
Araujo R. 22'Barcola B. 24', 37', 66'Frimpong J. 51'Koumas L. 72'
LASK
Ljubicic R. 63'Flecker F. 74', 77'
3 - 6 Liverpool
Araujo R. 22'Barcola B. 24', 37', 66'Frimpong J. 51'Koumas L. 72'
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Lask-Liverpool 3-6: gol e highlights. Tripletta di Barcola, reds a punteggio pieno

Dopo il ko col City in Premier, il Liverpool reagisce e continua il percorso a punteggio pieno in Champions. Super prtagonista Barcola: l'uomo pagato 125 milioni in estate non aveva ancora segnato, in Austria ne segna tre. In rete anche Araujo, Frimpong e Koumas. Partita mai a rischio: il Lask trova i suoi gol sull'1-4 e accorciando dall'1-6 al 3-6

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