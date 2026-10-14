Lask-Liverpool 3-6: gol e highlights. Tripletta di Barcola, reds a punteggio pieno

Dopo il ko col City in Premier, il Liverpool reagisce e continua il percorso a punteggio pieno in Champions. Super prtagonista Barcola: l'uomo pagato 125 milioni in estate non aveva ancora segnato, in Austria ne segna tre. In rete anche Araujo, Frimpong e Koumas. Partita mai a rischio: il Lask trova i suoi gol sull'1-4 e accorciando dall'1-6 al 3-6

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT