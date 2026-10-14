Nella seconda giornata della League Phase di Champions il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18’ (e si fa male, costretto al cambio), Zechiel pareggia immediatamente, Moussa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l’autogol di Sanchez; inutile il gol di Douvikas nel recupero per il 3-2 finale. In classifica il Como resta a tre punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso con il Barcellona