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Champions LeagueGiornata 2 - mercoledì 14 ottobre 2026Giornata 2 - mer 14 ott
Fine
Feyenoord
Zechiël G. 20'Hadj Moussa A. 52'Sánchez R. 81' (Aut.)
3 - 2
Como
Diao A. 18'Douvikas T. 90' + 3'
Feyenoord
Zechiël G. 20'Hadj Moussa A. 52'Sánchez R. 81' (Aut.)
3 - 2 Como
Diao A. 18'Douvikas T. 90' + 3'
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Feyenoord-Como 3-2: video, gol e highlights

Nella seconda giornata della League Phase di Champions il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18’ (e si fa male, costretto al cambio), Zechiel pareggia immediatamente, Moussa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l’autogol di Sanchez; inutile il gol di Douvikas nel recupero per il 3-2 finale. In classifica il Como resta a tre punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso con il Barcellona