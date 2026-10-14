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Champions LeagueGiornata 2 - mercoledì 14 ottobre 2026Giornata 2 - mer 14 ott
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Man City-Paris Saint Germain, il risultato in diretta LIVE

Super sfida di Champions all'Etihad con il Manchester City che sfida i campioni d'Europa del Paris Saint Germain. Marescha punta su Haaland, alle sue spalle Doku, Cherki e Semenyo. Luis Enrique con Dembelé, Doué e Akliouche nel tridente. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD

ROMA-REAL MADRID LIVE

LIVE

7' - Adesso è il City a giocare con il possesso nel tentativo di installarsi nella metà campo del Psg che, lo ricordiamo, può essere letale quando riparte

4' - Partenza di grande intensità all'Etihad anche se le due squadre restano molto accorte in questo inizio di partita

calcio d'inizio!

Manchester City-Psg 0-0

Si parte all'Etihad

Squadre in campo e inno della Champions

Coreografia spettacolare dei tifosi del City all'Etihad in un momento difficile per il club che, comunque, in campo continua a dimostrare tutto il suo valore

Feyenoord-Como 3-2, gol e highlights: Diao e Douvikas non bastano, rimonta olandese

Un Como poco brillante esce sconfitto dal de Kuip facendosi rimontare dopo il vantaggio iniziale: la squadra di Fabregas passa con Diao ma dopo 2’ subisce la rete del pareggio di Zechiel. Nella ripresa il Feyenoord la ribalta grazie a Moussa, che prima segna e poi propizia l’autorete di Sanchez. Inutile il gol di Douvikas nel recupero. Infortunio per Diao, uscito poco dopo aver segnato

Feyenoord-Como LIVE

Feyenoord-Como LIVE

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La formazione del Psg in grafica

Sky Sport Insider. Le ragioni di Pep: perché Guardiola non abbandona il Manchester City

Dopo la sentenza della Premier League contro il Manchester City, Pep Guardiola ha scelto di schierarsi accanto al suo ex club. E non solo metaforicamente. Mercoledì sarà in tribuna all'Etihad Stadium per seguire la super sfida contro il Psg e manifestare pubblicamente il suo appoggio al club. I motivi della sua decisione, però, sono più profondi di quanto possa apparire

Le ragioni di Pep: perché Guardiola non abbandona il Manchester City

Le ragioni di Pep: perché Guardiola non abbandona il Manchester City

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Champions League 2026-2027, tutti gli Mvp delle partite

E' in corso la seconda giornata della Champions League 2026/2027. Tutti i vincitori del premio di migliore in campo partita per partita e quali sono i meccanismi di scelta dei giocatori

Champions League, tutti gli Mvp

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La formazione del Manchester City in grafica

Il meglio e il peggio della serata di Champions, tra errori e giocate strepitose

Il martedì della seconda giornata di Champions League ha offerto spettacolo a non finire. Dalle sconfitte di Inter e Napoli alla vittoria in rimonta del Barcellona a Istanbul, fino al rocambolesco 3-3 tra Vikings e Bayern Monaco. In una serata del genere, non sono mancati ovviamente dei momenti da rivedere. Giocate sensazionali ed errori incredibili: riguada tutti i principali episodi del martedì.

Il meglio e il peggio della serata di Champions, tra errori e giocate strepitose

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Psg, le scelte di formazione

Luis Enrique con Safonov in porta. Gioca Zaire Emery a centrocampo con Vitinha e Fabian Ruiz. Davanti Dembelé riferimento più avanzato con Akliouche e Doué sugli esterni 

Manchester City, le scelte di formazione

Maresca si affida ad Haaland come terminale offensivo, alle sue spalle giocano Doku, Cherki e Semenyo. A centrocampo Anderson con Enzo Fernandez

Champions League, la classifica marcatori all-time: chi ha fatto più gol dal 1992 a oggi?

Harry Kane non si ferma più: con il gol al Viking, l'inglese è salito al nono posto nella classifica marcatori all-time della Champions League, pareggiando le 57 reti segnate in carriera da Thomas Muller. Intanto Mbappé ha riaperto anche quest'edizione andando a segno contro l'Inter e raggiungendo il grande Raul, idolo a Madrid. Ecco i migliori marcatori di sempre della Champions e a partire da chi ha realizzato almeno 20 gol (esclusi quelli nei preliminari)

Marcatori all-time in Champions: Kane raggiunge Thomas Muller

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Manchester City-Psg, Ultimo seguirà la partita in tribuna grazie all'amico... Haaland!

Ci sono amicizie che non ti aspetti, come quella tra Ultimo ed Erling Haaland. Il cantante romano sarà questa sera all'Etihad ospite dell'attaccante del Manchester City per il big match contro il Psg, in programma alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. I due si sono conosciuti la scorsa estate e da allora è nato un grande rapporto di amicizia. Ultimo, grande tifoso della Roma, troverà un modo per restare aggiornato anche sul risultato della 'sua' Roma contro il Real Madrid

Cosa ci fa Ultimo in tribuna a guardare Manchester City-Psg?

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Roma-Real Madrid, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

L'Olimpico riaccoglie la Champions e il grande ex Mourinho. La Roma sfida il Real Madrid con il duo argentino Dybala-Soulé in appoggio a Malen in attacco. Ancora out Cristante, confermato de Roon al suo posto così come Ndicka in difesa. Gli spagnoli rispondono con il tridente Diomandè-Mbappé-Vinicius. Arda Guler e Bernardo Silva partono dalla panchina. Gioca Tchouameni. Diretta alle 21 sull'app Prime Video per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime

Roma-Real Madrid LIVE, Mou torna all'Olimpico

Roma-Real Madrid LIVE, Mou torna all'Olimpico

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La maglia con cui scenderà il campo il Paris Saint Germain

Le formazioni ufficiali

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Enzo Fernandez; Doku, Cherki, Semenyo; Haaland. All. Maresca.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire Emery; Doue, Dembelé, Akliouche. All. Luis Enrique

Statistiche e curiosità

Questo sarà il nono confronto in assoluto tra Manchester City e Paris Saint-Germain; i Citizens hanno vinto quattro degli otto precedenti (2 pareggi, 2 sconfitte) e sono rimasti imbattuti nelle quattro partite casalinghe disputate contro i parigini (3 vittorie, 1 pareggio ).

Psg ko nel 50% delle sfide contro il Manchester City

Il Paris Saint-Germain ha perso il 50% (4/8) delle sfide contro il Manchester City; tra le squadre affrontate almeno cinque volte nelle principali competizioni europee, solo contro il Bayern Monaco (52.9% - 9/17) i parigini hanno registrato una percentuale di sconfitte superiore

Psg imbattuto nelle ultime 11 di Champions

Il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite di UEFA Champions League (7 vittorie, 4 pareggi) e solo una volta ha registrato una striscia di imbattibilità più lunga nella competizione, arrivando a 13 gare tra ottobre 2012 e novembre 2013

Psg a caccia della 10^ da imbattuto contro squadre inglesi

Il Paris Saint-Germain potrebbe diventare la seconda squadra a rimanere imbattuta per almeno 10 partite consecutive contro formazioni inglesi in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (attualmente è a nove gare senza sconfitte - 7 vittorie, 2 pareggi), dopo il Real Madrid che ci riuscì tra il 2011 e il 2017 (11 match)

Psg, squadra con il maggior numero di recuperi offensivi

Il Paris Saint-Germain ha registrato il maggior numero di recuperi offensivi (14) e di tiri in seguito a recuperi offensivi (7) nella prima giornata di questa stagione della UEFA Champions League, oltre ad aver tenuto la percentuale più alta di possesso palla (72.1%).

Manchester City, miglior squadra per cross riusciti

Nessuna squadra vanta più cross riusciti su azione del Manchester City nella prima giornata di questa UEFA Champions League (5, al pari dell'Inter); in più, la sua percentuale di cross riusciti su azione è stata la più alta tra le formazioni che ne hanno tentati almeno 10 (35.7%).

Haaland a caccia del record di Aguero

In caso di gol in questa partita, Erling Haaland supererebbe Sergio Agüero (36 gol in 64 presenze) diventando il miglior marcatore del Manchester City in UEFA Champions League (Haaland è attualmente a quota 36 gol in 40 presenze).

Vitinha attualmente miglior centrocampista in Champions

Dall'inizio della scorsa stagione, Vitinha del Paris Saint-Germain guida la classifica dei centrocampisti in UEFA Champions League per passaggi riusciti (1703), line-breaking passes (327) e possessi guadagnati (106).

I numeri di Cherki con il Manchester City

Rayan Cherki ha una media di 4.1 defensive line-breaking passes per 90 minuti con il Manchester City in UEFA Champions League. Dall'inizio della scorsa stagione, questa è la seconda media più alta tra tutti i giocatori nella competizione (minimo 300 minuti giocati), dietro solo a Lee Kang-In (4.5).

I numeri di Dembelé con il Paris Saint Germain

 Ousmane Dembélé ha preso parte a 31 gol in 41 partite di UEFA Champions League con il Paris Saint-Germain (20 reti e 11 assist), diventando il quinto giocatore per coinvolgimento in gol nella storia del club nella competizione, dietro solo a Kylian Mbappé (65 in 64 match), Neymar (37 in 41 presenze), Edinson Cavani (33 in 54 match) e Ángel Di María (32 in 54 presenze