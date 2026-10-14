Ci sono amicizie che non ti aspetti, come quella tra Ultimo ed Erling Haaland. Il cantante romano sarà questa sera all'Etihad ospite dell'attaccante del Manchester City per il big match contro il Psg, in programma alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. I due si sono conosciuti la scorsa estate e da allora è nato un grande rapporto di amicizia. Ultimo, grande tifoso della Roma, troverà un modo per restare aggiornato anche sul risultato della 'sua' Roma contro il Real Madrid