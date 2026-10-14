Manchester City-Psg 0-0
Si parte all'Etihad
Super sfida di Champions all'Etihad con il Manchester City che sfida i campioni d'Europa del Paris Saint Germain. Marescha punta su Haaland, alle sue spalle Doku, Cherki e Semenyo. Luis Enrique con Dembelé, Doué e Akliouche nel tridente. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
7' - Adesso è il City a giocare con il possesso nel tentativo di installarsi nella metà campo del Psg che, lo ricordiamo, può essere letale quando riparte
4' - Partenza di grande intensità all'Etihad anche se le due squadre restano molto accorte in questo inizio di partita
Si parte all'Etihad
Squadre in campo e inno della Champions
Coreografia spettacolare dei tifosi del City all'Etihad in un momento difficile per il club che, comunque, in campo continua a dimostrare tutto il suo valore
Un Como poco brillante esce sconfitto dal de Kuip facendosi rimontare dopo il vantaggio iniziale: la squadra di Fabregas passa con Diao ma dopo 2’ subisce la rete del pareggio di Zechiel. Nella ripresa il Feyenoord la ribalta grazie a Moussa, che prima segna e poi propizia l’autorete di Sanchez. Inutile il gol di Douvikas nel recupero. Infortunio per Diao, uscito poco dopo aver segnato
Dopo la sentenza della Premier League contro il Manchester City, Pep Guardiola ha scelto di schierarsi accanto al suo ex club. E non solo metaforicamente. Mercoledì sarà in tribuna all'Etihad Stadium per seguire la super sfida contro il Psg e manifestare pubblicamente il suo appoggio al club. I motivi della sua decisione, però, sono più profondi di quanto possa apparire
E' in corso la seconda giornata della Champions League 2026/2027. Tutti i vincitori del premio di migliore in campo partita per partita e quali sono i meccanismi di scelta dei giocatori
Il martedì della seconda giornata di Champions League ha offerto spettacolo a non finire. Dalle sconfitte di Inter e Napoli alla vittoria in rimonta del Barcellona a Istanbul, fino al rocambolesco 3-3 tra Vikings e Bayern Monaco. In una serata del genere, non sono mancati ovviamente dei momenti da rivedere. Giocate sensazionali ed errori incredibili: riguada tutti i principali episodi del martedì.
Luis Enrique con Safonov in porta. Gioca Zaire Emery a centrocampo con Vitinha e Fabian Ruiz. Davanti Dembelé riferimento più avanzato con Akliouche e Doué sugli esterni
Maresca si affida ad Haaland come terminale offensivo, alle sue spalle giocano Doku, Cherki e Semenyo. A centrocampo Anderson con Enzo Fernandez
Harry Kane non si ferma più: con il gol al Viking, l'inglese è salito al nono posto nella classifica marcatori all-time della Champions League, pareggiando le 57 reti segnate in carriera da Thomas Muller. Intanto Mbappé ha riaperto anche quest'edizione andando a segno contro l'Inter e raggiungendo il grande Raul, idolo a Madrid. Ecco i migliori marcatori di sempre della Champions e a partire da chi ha realizzato almeno 20 gol (esclusi quelli nei preliminari)
Ci sono amicizie che non ti aspetti, come quella tra Ultimo ed Erling Haaland. Il cantante romano sarà questa sera all'Etihad ospite dell'attaccante del Manchester City per il big match contro il Psg, in programma alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. I due si sono conosciuti la scorsa estate e da allora è nato un grande rapporto di amicizia. Ultimo, grande tifoso della Roma, troverà un modo per restare aggiornato anche sul risultato della 'sua' Roma contro il Real Madrid
L'Olimpico riaccoglie la Champions e il grande ex Mourinho. La Roma sfida il Real Madrid con il duo argentino Dybala-Soulé in appoggio a Malen in attacco. Ancora out Cristante, confermato de Roon al suo posto così come Ndicka in difesa. Gli spagnoli rispondono con il tridente Diomandè-Mbappé-Vinicius. Arda Guler e Bernardo Silva partono dalla panchina. Gioca Tchouameni. Diretta alle 21 sull'app Prime Video per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Enzo Fernandez; Doku, Cherki, Semenyo; Haaland. All. Maresca.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire Emery; Doue, Dembelé, Akliouche. All. Luis Enrique
Questo sarà il nono confronto in assoluto tra Manchester City e Paris Saint-Germain; i Citizens hanno vinto quattro degli otto precedenti (2 pareggi, 2 sconfitte) e sono rimasti imbattuti nelle quattro partite casalinghe disputate contro i parigini (3 vittorie, 1 pareggio ).
Il Paris Saint-Germain ha perso il 50% (4/8) delle sfide contro il Manchester City; tra le squadre affrontate almeno cinque volte nelle principali competizioni europee, solo contro il Bayern Monaco (52.9% - 9/17) i parigini hanno registrato una percentuale di sconfitte superiore
Il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite di UEFA Champions League (7 vittorie, 4 pareggi) e solo una volta ha registrato una striscia di imbattibilità più lunga nella competizione, arrivando a 13 gare tra ottobre 2012 e novembre 2013
Il Paris Saint-Germain potrebbe diventare la seconda squadra a rimanere imbattuta per almeno 10 partite consecutive contro formazioni inglesi in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (attualmente è a nove gare senza sconfitte - 7 vittorie, 2 pareggi), dopo il Real Madrid che ci riuscì tra il 2011 e il 2017 (11 match)
Il Paris Saint-Germain ha registrato il maggior numero di recuperi offensivi (14) e di tiri in seguito a recuperi offensivi (7) nella prima giornata di questa stagione della UEFA Champions League, oltre ad aver tenuto la percentuale più alta di possesso palla (72.1%).
Nessuna squadra vanta più cross riusciti su azione del Manchester City nella prima giornata di questa UEFA Champions League (5, al pari dell'Inter); in più, la sua percentuale di cross riusciti su azione è stata la più alta tra le formazioni che ne hanno tentati almeno 10 (35.7%).
In caso di gol in questa partita, Erling Haaland supererebbe Sergio Agüero (36 gol in 64 presenze) diventando il miglior marcatore del Manchester City in UEFA Champions League (Haaland è attualmente a quota 36 gol in 40 presenze).
Dall'inizio della scorsa stagione, Vitinha del Paris Saint-Germain guida la classifica dei centrocampisti in UEFA Champions League per passaggi riusciti (1703), line-breaking passes (327) e possessi guadagnati (106).
Rayan Cherki ha una media di 4.1 defensive line-breaking passes per 90 minuti con il Manchester City in UEFA Champions League. Dall'inizio della scorsa stagione, questa è la seconda media più alta tra tutti i giocatori nella competizione (minimo 300 minuti giocati), dietro solo a Lee Kang-In (4.5).
Ousmane Dembélé ha preso parte a 31 gol in 41 partite di UEFA Champions League con il Paris Saint-Germain (20 reti e 11 assist), diventando il quinto giocatore per coinvolgimento in gol nella storia del club nella competizione, dietro solo a Kylian Mbappé (65 in 64 match), Neymar (37 in 41 presenze), Edinson Cavani (33 in 54 match) e Ángel Di María (32 in 54 presenze